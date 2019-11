Consigne des bouteilles à la SAQ - les employés responsables de la préparation et de la distribution des produits veulent être dans le coup





MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le syndicat des travailleurs et travailleuses de la Société des alcools du Québec a rencontré la direction de la SAQ, ce matin, pour faire état de la volonté de ses membres d'être impliqués dans la consigne des bouteilles de vin et spiritueux annoncée par le premier ministre Legault.

Le syndicat est prêt à participer à la mise en place d'un projet pilote de collecte des bouteilles pour en faciliter la récupération, la réutilisation et le recyclage.

« La SAQ a une occasion en or d'optimiser l'utilisation de sa flotte de camions et de mettre à profit l'expertise de ses employés de distribution dans le transport des bouteilles vides une fois les livraisons aux succursales effectuées », de dire Joël Latour, président de la section locale 3535 du SCFP qui représente ces travailleuses et travailleurs.

Les quelque 800 employés de la SAQ responsables de la préparation et de la distribution des produits de la société d'État estiment faire partie de la solution au développement durable du Québec.

