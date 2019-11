Programme Innovation Bois - Bonification de 50 M$ afin de favoriser l'accroissement de la compétitivité de l'industrie des produits forestiers





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec annonce une bonification de 50 M$ aux sommes déjà allouées au Programme Innovation Bois (PIB), portant le budget total de l'enveloppe à 120 M$ jusqu'au 31 mars 2024. Cette somme supplémentaire permettra de concrétiser plusieurs projets innovants issus de tous les secteurs de l'industrie des produits forestiers.

Le programme a également été bonifié en ajoutant une catégorie de projet qui favorise le maillage industriel avec des partenaires de l'extérieur de l'industrie des produits forestiers, par exemple dans les domaines de la chimie, de la métallurgie, de la plasturgie et des sciences de la vie. Ces modifications ont pour but d'accélérer la recherche et le développement, la commercialisation de nouveaux produits et la modernisation de cette industrie.

La popularité du PIB ne se dément pas. Fort de plus de 115 projets acceptés, il est au coeur même de l'accroissement de la compétitivité de l'industrie québécoise des produits forestiers. La contribution du Gouvernement du Québec sert de levier important permettant de générer des investissements stratégiques de la part de cette industrie. À ce jour, les subventions accordées, qui totalisent 67 M$, ont généré des investissements totaux de plus de 428 M$.

Kruger Papiers de spécialité

De passage à l'usine Wayagamack de la société Kruger, le ministre a également annoncé l'attribution d'un octroi de 673 000 $ à la division des Papiers de spécialité de Kruger. Cette somme, issue du PIB, permettra à l'entreprise de procéder à la réalisation d'essais touchant le développement de nouveaux grades de papier à ses usines de Brompton et de Wayagamack.

Citations :

« Les entreprises innovantes comme Kruger contribuent à faire du Québec un chef de file du secteur forestier, tout en créant de bons emplois en région. Cet investissement démontre une fois de plus notre détermination à soutenir des projets synonymes d'innovation et de créativité. D'où l'importance du Programme Innovation Bois et de la bonification de son enveloppe annoncée aujourd'hui. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Dans un contexte où l'on assiste à une évolution marquée des marchés et du monde du travail, ici comme ailleurs au Québec, il est essentiel de renforcer la compétitivité des entreprises. C'est pourquoi je me réjouis pour les travailleurs et les travailleuses du secteur forestier, puisque l'on parle notamment de consolidation d'emplois de qualité et d'évolution vers de nouveaux procédés plus performants. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Merci au gouvernement du Québec, par l'entremise du Programme Innovation Bois, d'encourager l'innovation dans l'industrie québécoise des produits forestiers. En plus de soutenir des emplois de qualité dans l'ensemble de l'industrie, ce programme permet aux entreprises comme la nôtre de se tourner vers de nouveaux marchés prometteurs. »

Stéphane Lamoureux, vice-président - Exploitation, Papiers pour publications et Papiers de spécialité, Kruger inc.

Pour en apprendre davantage au sujet du Programme Innovation Bois, visitez le https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-innovation-bois/

