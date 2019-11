Le temps est venu pour les communautés canadiennes de se réunir dans les propriétés de Cadillac Fairview pour célébrer les meilleures traditions des Fêtes et immortaliser des moments dignes d'être partagés





TORONTO, le 4 nov. 2019 /CNW/ - Reconnue pour ses expériences du temps des Fêtes mémorables et dignes d'être partagées, Cadillac Fairview (CF) est fière d'annoncer le lancement des festivités dans les 19 centres commerciaux de CF, ajoutant aux éléments traditionnels de nouveaux favoris qui réuniront les familles et les amis pendant les Fêtes. À compter du 12 novembre, les acheteurs et les visiteurs pourront vivre des expériences physiques et numériques inoubliables, y compris des cérémonies d'illumination de sapins de Noël, un décor des Fêtes plus grand que nature, une expérience immersive avec le père Noël, un programme amélioré d'emballage de cadeaux ainsi que quelques programmes spécialisés dans certains établissements.

« Réunir les communautés est au coeur de tout ce que nous faisons. Nous voulons créer des espaces que les Canadiens sont heureux de visiter, de découvrir et d'explorer, surtout pendant la période des Fêtes », déclare Jason Anderson, vice-président principal au marketing, Cadillac Fairview. « Le temps des Fêtes est une période à vivre en famille et entre amis, et nous sommes honorés de pouvoir dire qu'au fil des ans, les expériences incontournables de CF se sont inscrites dans les traditions des Fêtes de nombreux Canadiens. Nous sommes convaincus que les célébrations de cette année seront les meilleures que nous ayons connues à ce jour. »

Cérémonies nationales d'illumination des sapins de Noël

S'inspirant d'une tradition appréciée, CF illumine le pays et réunit les Canadiens à l'occasion de ses expériences annuelles d'illumination de sapins, grandement attendues. Cette année, cinq centres commerciaux CF tiendront cette cérémonie emblématique des Fêtes, soit CF Toronto Eaton Centre, CF Carrefour Laval et CF Polo Park le 14 novembre et CF Chinook Centre et CF Markville le 15 novembre. Les célébrations comprendront un concert assuré par un joueur de violon électrique, des DJ locaux, une illumination de sapin interactive, et plus encore. L'illumination du plus haut sapin du Canada, qui mesure 108 pi, aura lieu à CF Toronto Eaton Centre et sera présentée par Starbucks Canada, qui se joindra aux festivités pour partager la magie des Fêtes.

Visite au père Noël

Le père Noël arrivera dans certains centres commerciaux CF du Canada à compter du 16 novembre. Voilà une tradition qui permet aux enfants de communiquer leurs souhaits des Fêtes au père Noël et de prendre une photo en souvenir. Pour aider à réduire quelque peu le stress associé au temps des Fêtes, des réservations peuvent être effectuées à compter du 1er novembre dans toutes les propriétés CF participantes; les clients pourront ainsi réserver l'heure de leur visite au père Noël.

Cette année, CF lancera un livre d'histoires du père Noël, à édition limitée, écrit par l'auteure canadienne Jackie Burns. Ce livre, Un Noël canadien magique, sera offert lors des visites au père Noël dans les propriétés CF partout au pays et une partie des profits sera versée au mouvement UNIS, l'organisme de bienfaisance national partenaire de CF, à l'appui de la responsabilisation des jeunes.

Une nouveauté en 2019 : CF Market Mall, CF Carrefour Laval et tous les centres commerciaux CF participants en Ontario offriront une expérience immersive avec le père Noël, qui comprendra la lecture d'un conte et des offres exclusives. Plusieurs centres commerciaux CF, dont CF Toronto Eaton Centre et CF Sherway Gardens, tiendront également une expérience sensorielle unique avec le père Noël conçue spécialement pour les personnes atteintes d'autisme et les membres de leur famille. Cette expérience s'adresse à des groupes plus petits et propose moins d'éléments déclencheurs sensoriels. Les dons recueillis seront remis à l'organisme Autism Speaks.

Décorations emblématiques des Fêtes

CF rehaussera son décor inoubliable dans tous les centres commerciaux CF en installant d'impressionnantes décorations des Fêtes du sol au plafond et des ornements surdimensionnés qui créeront la toile de fond idéale pour les photos. De nouveaux décors seront mis en place cette année à CF Toronto Eaton Centre, à CF Fairview Mall, à CF Fairview Park, à CF Market Mall et à CF Pacific Centre.

Le service CF Maîtres emballeurs - Emballage sur mesure étendu à l'échelle nationale

Le service CF Maîtres emballeurs - Emballage sur mesure, un concept éphémère raffiné, sera offert dans tous les centres commerciaux CF (à l'exception de CF Shops at Don Mills) à compter du 7 décembre. Ce service pratique comprend un emballage élégant et professionnel, avec de nouveaux styles de papier d'emballage sur le thème des Fêtes, ainsi qu'un salon exclusif pour les clients qui attendent pendant que leurs cadeaux sont emballés. Les prix varient selon la taille de l'emballage et une partie des profits sera versée au mouvement UNIS. Les profits tirés des étiquettes cadeaux à 2 $ et des bracelets rafiki ME to WE à 10 $ seront versés au mouvement UNIS pour appuyer le programme UNIS à l'école, un service d'apprentissage qui fournit aux jeunes des outils et des ressources leur permettant de réfléchir à d'importants enjeux sociaux.

CF est heureuse de s'associer à RBC® Avion®, qui agira à titre de commanditaire principal du service CF Maîtres emballeurs - Emballage sur mesure. Des kiosques spéciaux à double enseigne CF et RBC Avion seront installés un peu partout au pays, soit à CF Richmond Centre, à CF Chinook Centre, à CF Sherway Gardens, à CF Rideau Centre et à CF Carrefour Laval. Les titulaires d'une carte Avion Visa RBC? recevront, à titre de promotion spéciale, un emballage de cadeau gratuit dans les établissements participants, en plus d'autres avantages tout au long de la période des Fêtes. Ils auront également accès à leur propre file réservée RBC Avion à chaque comptoir d'emballage participant. Pour en savoir plus : www.rbcbanqueroyale.com/cartes/camp/iav/evenements-avion/fetes/.

Heures d'ouverture prolongées et nouveaux services pendant les Fêtes

Afin de rendre chaque séance de magasinage aussi efficace que possible, CF prolonge les heures d'ouverture de ses 19 centres commerciaux tout au long de la période des Fêtes.

De plus, les clients de CF Masonville, de CF Toronto Eaton Centre, de CF Polo Park et de CF Sherway Gardens peuvent réserver des places de stationnement de choix au moyen de CF Stationnement.

Le service Wi-Fi est offert gratuitement dans les établissements pour aider les visiteurs et améliorer leur expérience globale. Certaines propriétés offrent des bornes de recharge d'appareils mobiles et un vestiaire ainsi que des stations de chargement pour les véhicules électriques et des services de voiturier.

Pour sélectionner un centre commercial et en savoir plus sur les offres et les services emballants du temps des Fêtes, connaître les heures d'ouverture et réserver une expérience, consultez le www.cfshops.com.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à environ 31 milliards de dollars, compte plus de 37 millions de pieds carrés de superficie locative dans 68 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

SOURCE La Corporation Cadillac Fairview Limitee

Communiqué envoyé le 4 novembre 2019 à 14:03 et diffusé par :