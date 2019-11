Déclaration du commissaire aux langues officielles à propos des audiences publiques du gouvernement du Québec sur le projet de loi 40





GATINEAU, QC, le 4 nov. 2019 /CNW/ - Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Les audiences publiques sur le projet de loi 40 du gouvernement du Québec, qui modifie l'organisation et la gouvernance des commissions scolaires, commencent aujourd'hui. Je suis heureux que certains compromis aient été faits pour reconnaître les besoins précis de la communauté anglophone du Québec. Cependant, le projet de loi semble avoir soulevé d'autres préoccupations pour plusieurs.

J'espère que ces audiences seront l'occasion de dissiper ces préoccupations par le dialogue, la bonne foi et la flexibilité. Je continuerai de suivre cette affaire de près pour assurer le maintien et le développement de la communauté minoritaire anglophone au Québec et le respect des droits de toutes les communautés de langue officielle en situation minoritaire au pays. »

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook .

SOURCE Commissariat aux langues officielles

Communiqué envoyé le 4 novembre 2019 à 14:00 et diffusé par :