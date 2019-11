Air Transat célèbre son premier vol entre Montréal et La Nouvelle-Orléans





Elle devient la seule compagnie aérienne à offrir une liaison directe vers la métropole louisianaise à partir du Québec

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Air Transat, reconnue meilleure compagnie aérienne vacances au monde pour la deuxième année consécutive par Skytrax, a lancé hier son service sans escale entre Montréal et La Nouvelle-Orléans. Air Transat devient ainsi la seule compagnie aérienne à assurer une liaison directe entre YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et l'aéroport international Louis-Armstrong de La Nouvelle-Orléans. Ce trajet sera offert deux fois par semaine, les jeudis et dimanches, tout au long de l'année.

Afin de souligner l'inauguration de cette liaison, les 157 passagers du tout premier vol TS998 ont été accueillis à l'aéroport de Montréal avant leur départ par le président-directeur général d'Air Transat, Jean-François Lemay, le chef de la distribution de Transat, Joseph Adamo, ainsi que le vice-président, Exploitation et développement aérien d'Aéroports de Montréal, Stéphane Lapierre.

« Nous nous réjouissons de cette percée en Louisiane, et surtout d'être la seule compagnie aérienne qui permet aux Québécois d'accéder facilement à une métropole avec laquelle nous sentons une parenté en raison de son héritage français. De plus, cet ajout vient enrichir notre offre de destinations vacances avec une ville reconnue pour ses soirées animées, sa scène musicale et son offre gourmande », affirme Jean-François Lemay.

« Nous sommes ravis d'accueillir cette première liaison directe vers La Nouvelle-Orléans au départ de Montréal. Avec cette nouvelle route, YUL bonifie son offre de destinations à partir de Montréal, et grâce à notre partenaire Air Transat, les voyageurs auront l'occasion de découvrir une destination dynamique, bien connue pour sa richesse musicale », souligne Stéphane Lapierre.

À l'aéroport international Louis-Armstrong de La Nouvelle-Orléans, Kevin Dolliole, directeur de l'aviation, était présent en compagnie de Betsy Barnes, directrice des affaires publiques, Bureau du lieutenant-gouverneur de la Louisiane Billy Nungesser; Walt Leger, premier vice-président, Affaires stratégiques et chef du contentieux, New Orleans & Company; ainsi que Michael Hecht, président et chef de la direction, GNO, Inc., afin d'accueillir les visiteurs de Montréal qui, accompagnés de Jean-François Lemay et de Joseph Adamo, étaient enchantés de mettre le pied en Louisiane. Un événement festif y soulignait également le premier vol en direction de la métropole québécoise, qui avait lieu la même journée.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons Air Transat en tant que plus récente compagnie aérienne internationale à desservir l'aéroport de La Nouvelle-Orléans », déclare Kevin Dolliole. « Nous sommes d'autant plus enthousiastes que ce vol inaugural ait lieu au moment où nous préparons l'ouverture de notre tout nouveau terminal le 6 novembre. Celui-ci rendra l'expérience beaucoup plus agréable pour les visiteurs de Montréal, en plus d'offrir un environnement hautement efficace pour Air Transat grâce à l'intégration de nouvelles technologies et d'infrastructures de pointe ».

L'expérience Air Transat

Tous les passagers qui s'envoleront vers La Nouvelle-Orléans profiteront de l'expérience en vol incomparable offerte par Air Transat. Les voyageurs bénéficieront du tout nouveau système de divertissement en vol, qui permet d'accéder à des films, à des émissions de télé et à des jeux directement sur son téléphone, sa tablette ou son ordinateur portable, et ce, sans télécharger aucune application. Les adeptes de bonne cuisine auront également la possibilité de s'offrir une expérience gourmande en vol grâce à l'un des repas du menu Gourmet du chef Daniel Vézina. Finalement, les globe-trotteurs de 2 à 11 ans et leurs familles auront droit aux avantages gratuits du Club Enfants Air Transat, notamment des comptoirs d'enregistrement exclusifs et l'embarquement prioritaire en Classe Économie, une trousse de membre avec des articles de voyage à personnaliser et bien plus. Tout cela, bien sûr, jumelé à l'accueil convivial et attentionné du personnel.

Des vacances clés en main à La Nouvelle-Orléans grâce à Transat

Transat offre différentes formules de voyage pour vivre une expérience mémorable à La Nouvelle-Orléans, sans avoir à tout planifier. Elle propose notamment des forfaits, des croisières et des excursions qui simplifient la découverte de la destination et de ses alentours.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes

SOURCE Transat A.T. Inc.

Communiqué envoyé le 4 novembre 2019 à 14:03 et diffusé par :