Les souhaits de Vélo Québec pour une rentrée à vélo





MONTRÉAL, 06 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de la rentrée scolaire, Vélo Québec souhaite la bienvenue aux écoliers et écolières qui enfourchent leur vélo pour leurs déplacements vers l'école, et lance un appel à la patience et à la courtoisie à tous les cyclistes, pour permettre à tous une expérience agréable et sécuritaire.



On le sait, rentrée scolaire rime malheureusement avec congestion et frictions sur le réseau routier, mais aussi sur le réseau cyclable. Avec le nombre croissant de cyclistes empruntant des pistes cyclables qui peinent à répondre à la demande, on est parfois contraint de rouler un peu plus doucement qu'on le souhaiterait. « Prudence lorsque vous doublez ou croisez un jeune à vélo. De nouveaux jeunes cyclistes s'ajoutent chaque année sur le réseau cyclable et il revient aux cyclistes aguerris d'en prendre soin. »

Alors, cet automne, sur les pistes et routes de nos quartiers, rappelons-nous :

Soyons visibles : équipons nos vélos de lumières dès la nuit tombée.

Soyons prévisibles : code gestuel, clochette, voix... tous les moyens sont bons pour communiquer nos intentions!

Veillons à la sécurité des autres en gardant nos distances avec les plus vulnérables : piétons, personnes à mobilité réduite, apprentis cyclistes.

Adaptons notre vitesse à la situation, et ne dépassons que lorsque le temps nous le permet.

Respectons les instructions des brigadiers aux intersections et immobilisons-nous à proximité des autobus scolaire dont les feux intermittents sont déclenchés - c'est obligatoire!

Chez Vélo Québec, nous travaillons fort pour remettre les jeunes générations en selle, notamment avec notre programme d'éducation à l'école primaire Cycliste averti. Mais nous avons besoin de la collaboration de tous pour que nos jeunes apprentis prennent plaisir à rouler dans leur quartier!

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

Lire le communiqué dans la salle de presse



Contact

Stéphanie Couillard

Attachée de presse | Vélo Québec

514 521-8356, poste 358 | Cell. 514 942-0743

scouillard@velo.qc.ca



Communiqué envoyé le 6 septembre 2019 à 06:00 et diffusé par :