« Gruppe 39 » fête ses 80 ans : l'alliance d'agences de presse indépendantes étend son cercle de membres





La plus ancienne alliance de presse au monde célèbre le 80e anniversaire de sa fondation, avec l'ajout de deux nouveaux membres, dpa Deutsche Presse-Agentur et l'agence britannique PA Media ; Clemens Pig, président de « Gruppe 39 », cite un « modèle de journalisme d'agence indépendant et factuel plus important que jamais »

VIENNE, 6 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Gruppe 39, la plus ancienne alliance d'agences de presse indépendantes du monde, a célébré son 80e anniversaire le 5 septembre 2019 lors d'une Assemblée générale à Vienne. Une modification des statuts sous la présidence autrichienne actuelle a permis l'ajout de deux nouveaux membres : dpa Deutsche Presse-Agentur et l'agence de presse britannique PA Media ont officiellement rejoint Gruppe 39 le jeudi 5 septembre.

80 années d'« agences de presse politiquement indépendantes »

Les origines du groupe, qui compte maintenant dix membres, remontent à 1939. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les agences des pays nordiques (Danemark, Norvège, Suède, Finlande), de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que l'agence de presse suisse ont posé les bases de Gruppe 39 sous le nom « Hell Commune », résistant ainsi aux agences internationales contrôlées ou influencées par les États de l'époque.

Un modèle de valeur pour les agences de presse indépendantes

À l'époque, comme actuellement, les membres sont unis par un système de valeurs partagé. Ils sont indépendants de l'État et du gouvernement, opèrent conformément au principe journalistique d'« actualités authentiques et impartiales », et voient la force économique comme une base pour maintenir l'indépendance éditoriale. « Garder ce modèle de valeur pour l'avenir constitue l'une de nos principales responsabilités », a déclaré Clemens Pig, PDG de l'Agence de presse autrichienne (APA) et président de l'alliance d'agences de presse indépendantes, Gruppe 39, lors de l'Assemblée générale. « Le modèle de "libre circulation des informations" et de journalisme d'agence indépendant et factuel est plus important que jamais compte tenu des défis mondiaux actuels. » Sur environ 140 agences de presse à travers le monde, seules 20 échappent à l'influence de l'État. « Le rôle traditionnel et fort des agences indépendantes réside dans le fait de fournir un contenu crédible et fiable », explique M. Pig.

Mise en commun des compétences en numérisation et en technologie

« Avec l'admission de dpa, en Allemagne, et de l'agence de presse britannique PA Media, nous avons désormais uni l'ensemble des agences indépendantes d'Europe sous l'ombrelle de Gruppe 39 », ajoute M. Pig. Pour lui, un réseautage plus fort et un regroupement des agences au niveau numérique et technologique est inévitable.

Une publication commémorant le 80e anniversaire de Gruppe 39 présente les fonctions, les membres, l'histoire, les tâches et les stratégies des agences de presse indépendantes vis-à-vis de l'État en Europe : gruppe.apa.at/gruppe-39

Gruppe 39 :

Gruppe 39 est la plus ancienne alliance d'agences de presse indépendantes vis-à-vis de l'État au monde. Son nom vient de son année de création, 1939, au cours de laquelle les agences de presse de Norvège (NTB), Suède (TT), Finlande (STT), Belgique (Belga), des Pays-Bas (ANP), du Danemark (Ritzau) et de Suisse (sda) ont convenu d'un nouveau réseau d'actualités partagé. En 1956, l'APA, en Autriche, est devenue le huitième membre, et en 2019, Deutsche Presse-Agentur (dpa) et l'agence de presse britannique PA Media ont été admises.

Le groupe a pour principe qu'« une presse libre a besoin d'agences de presse libres et indépendantes ». L'indépendance vis-à-vis des États, des gouvernements et des partis revêt une importance centrale pour les membres en vue de garantir l'objectivité journalistique. Toutes les agences de presse de Gruppe 39 sont organisées sous une forme coopérative ou similaire, sont détenues par les médias dans leurs pays respectifs, et font partie des agences de presse les plus innovantes et au succès économique le plus important. Gruppe 39 célèbre son 80e anniversaire en 2019.

