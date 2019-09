Les demi-finalistes européens du SEED AWARD viennent d'être dévoilés - Le prix récompense l'intégration de la technologie à notre quotidien





Le chef de file chinois des sociétés immobilières Seedland Group vient d'annoncer les trois vainqueurs - Brizi, Ameryz Bio et Wootznano - de la demi-finale européenne du SEED AWARD, un prix international de la créativité organisé par la société.

Plus d'un millier d'équipes du monde entier ont pris part à la compétition, et des experts technologiques, dirigeants d'entreprises, scientifiques et entrepreneurs se sont rassemblés pour rendre hommage à de fabuleux projets d'innovation.

Les vainqueurs de la demi-finale européenne du SEED AWARD sont Brizi, un filtre actif haute performance équipé d'une application numérique et conçu pour protéger les bébés contre la pollution atmosphérique dans un environnement urbain; Ameryz Bio, détection des cancers par signal sanguin; Wootznano, une peau électronique hautement sensible, entièrement homologuée, équipée d'un capteur de force/de pression et de capteurs thermiques.

Le prix est une première mondiale et récompense les idées créatives qui intègrent les technologies à notre quotidien. Il encourage les créateurs à explorer de nouveaux moyens d'utiliser les technologies pour apporter des changements concrets dans la vie des personnes.

K.K. Ng, responsable marketing de Seedland et membre exécutif du SEED AWARD, déclare: "SEED AWARD rêvait de mettre en place le premier prix de créativité au monde mettant l'accent sur l'intégration de la technologie à la vie de tous les jours."

"Je pense qu'ils présentent tous un énorme potentiel pour changer le monde, et c'est une chose formidable. Je suis content de voir de potentiels pionniers ici", déclare Peter J. Bentley, professeur honoraire de l'École des sciences informations (University College London), et juge du SEED AWARD.

Créé à Guangzhou en 2006, Seedland fait partie des 100 premières sociétés immobilières de Chine et a ramifié son activité vers de nombreux autres domaines. Avec plus de dix ans d'expérience en tant que société fournissant des solutions connectées couvrant la totalité du cycle de vie, Seedland ouvre la voie en lançant le SEED AWARD, dans le but d'encourager et d'inciter les créateurs à rejoindre le mouvement et à développer les avantages procurés par les technologies.

Dans cette ère prometteuse de disruption technologique, Seedland s'attelle à intégrer des technologies novatrices dans le développement de produits et solutions depuis plus d'une décennie. Ses processus de R&D axés sur l'humain et les technologies redéfinissent la relation entre l'homme et son espace de vie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 septembre 2019 à 04:10 et diffusé par :