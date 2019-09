Route de la soie de Xinhua : le sommet sur la croissance endogène des entreprises démarre à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine





CHENGDU, Chine, 6 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le sommet sur la croissance endogène des entreprises a débuté mercredi à Chengdu, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine.

À l'occasion du sommet, des représentants de ministères, d'entreprises publiques, d'institutions financières et d'universités ont fait part de leurs opinions sur les moyens de transformation et de mise à niveau, afin d'aider plus d'entreprises à atteindre des objectifs de développement de haute qualité.

« L'exploration et l'imagination sont les clés de l'innovation », a déclaré Paul M. Romer, lauréat du prix Nobel d'économie de 2018, ajoutant que l'innovation des entreprises devrait créer une culture qui favorise l'exploration de l'inconnu et stimule l'imagination.

Selon Romer, l'innovation dans le modèle économique est la clé pour une entreprise, et elle est indissociable de la planification et de la coordination scientifiques. Une planification optimale doit être générale et simple, au lieu d'être trop détaillée. Dans le même temps, il est nécessaire d'équilibrer les intérêts des actionnaires et de créer de la valeur pour la société, particulièrement dans des domaines tels que le changement climatique et la protection de l'environnement.

À la fin du mois de juin 2019, le total des actifs des entreprises publiques dans la province du Sichuan dépassait les 10 000 milliards de yuans, permettant à la province de se classer au sixième rang des provinces et régions du pays. Parallèlement, la province a essentiellement constitué cinq industries principales, à savoir l'information électronique, la fabrication d'équipement, l'agroalimentaire, les matériaux de pointe, ainsi que les secteurs de l'énergie et de la chimie.

« À l'heure actuelle, le manque d'investissement dans la recherche et le développement, la rareté des plateformes d'innovation, la faible capacité d'innovation, le peu de résultats de transformation et la faible motivation de l'industrie sont autant de lacunes notables des entreprises publiques du Sichuan », a déclaré Xu Jin, directeur de la Commission de supervision et d'administration des actifs publics (SASAC) de la province du Sichuan. Pour résoudre ces problèmes, Xu a suggéré aux entreprises publiques d'implémenter une stratégie de développement axée sur l'innovation et de renforcer l'innovation dans l'industrie, la gestion et les mécanismes.

Le sommet s'est tenu sous l'égide de la SASAC du gouvernement provincial du Sichuan, parrainé par Sichuan Development Holding Co., Ltd., et soutenu par CHANGHONG Electric Co., Ltd. Les entreprises publiques provinciales, les grandes entreprises nationales telles que Wuliangye, Huawei, Alibaba et Sinomach, ainsi que les 500 plus grandes entreprises du monde ayant des succursales au Sichuan ont toutes envoyé des représentants pour participer au sommet.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/308134.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/970546/The_Enterprise_Endogenous_Growth_Summit.jpg

Communiqué envoyé le 6 septembre 2019 à 03:49 et diffusé par :