EZVIZ dévoile sa première caméra de vidéosurveillance à vision nocturne offrant des images en couleur 24/7 lors du salon IFA 2019





Des images nocturnes entièrement en couleur sont désormais disponibles grâce à la caméra C3W Color Night Vision

BERLIN, 6 septembre 2019 /PRNewswire/ -- EZVIZ, la marque globale de produits de sécurité, présente ce jour deux caméras de sécurité innovantes facilitant considérablement la tâche des usagers qui souhaitent protéger facilement et intelligemment leur maison ou leur entreprise n'importe quand et n'importe où. Les deux produits venant compléter la gamme de caméras de vidéosurveillance présentée lors du salon IFA sont la C3W Color Night Vision, la toute première caméra d'EZVIZ à être équipée d'une vision nocturne en couleur, et la C1C PIR, une caméra compacte et puissante offrant un éclairage infrarouge passif (PIR) et une base magnétique.

La C3W Color Night Vision constitue une remarquable évolution de la caméra extérieure Wi-Fi C3W, best-seller d'EZVIZ. Avec sa capacité de vision nocturne, la nouvelle C3W offre des images vidéo nocturnes aux couleurs aussi vives que le jour grâce à ses deux projecteurs et ses deux lampes infrarouge intégrés. Le projecteur polyvalent fait également office d'éclairage extérieur après la tombée de la nuit et peut clignoter lorsque la défense active est déclenchée.

La caméra est appelée à constituer la nouvelle référence dans le domaine de la surveillance nocturne, avec trois modes de vision nocturne distincts rendus possibles par la combinaison entre projecteurs, lampes infrarouge et détecteurs de mouvement. Par exemple, avec le nouveau mode de vision nocturne intelligente de la C3W, le projecteur s'allume automatiquement lorsque du mouvement est détecté dans la pénombre, ce qui permet de prendre des instantanés entièrement en couleur et des gros plans à distance.

Parmi les fonctions supplémentaires offertes par la C3W Color Night Vision, notons :

Alertes vocales enregistrables par l'utilisateur pour des messages de bienvenue ou d'avertissement personnalisés

Défense active avec lumières clignotantes et sirène

Luminosité réglable du projecteur

Technologie vidéo H.265 pour une qualité vidéo améliorée, et espace de stockage et largeur de bande diminués par deux

Vidéo full-HD 1080p

Vision nocturne infrarouge jusqu'à 30 mètres (98 pieds) dans l'obscurité complète

Communication bidirectionnelle avec audio de qualité

Double antenne externe pour une connexion Wi-Fi améliorée

Indice IP67 pour une utilisation extérieure toute l'année

Toujours au rang des nouveautés mondiales, la caméra intérieure Wi-Fi C1C PIR d'EZVIZ constitue une solution de sécurité idéale pour l'intérieur de la propriété. Grâce à un capteur PIR avancé, la nouvelle C1C n'alerte les utilisateurs que dans le cas d'activités qui sont déclenchées par des objets mobiles émettant de la chaleur, éliminant de façon efficace les fausses alertes inutiles. La caméra emploie également une véritable fonction jour/nuit alimentée par un filtre de coupure infrarouge pour offrir une clarté optimale dans des conditions d'éclairage variables. Avec une base magnétique pouvant être fixée à n'importe quelle surface métallique, la caméra C1C PIR est flexible et facile à installer.

Les fonctions CIC PIR supplémentaires incluent :

Vidéo full-HD 1080p

Angle de visualisation large de 130°

visualisation large de 130° Vision nocturne HD

Mode veille pour la protection de la vie privée

Communication bidirectionnelle depuis n'importe où.

L'appli EZVIZ App gratuite, disponible pour Android et iOS, est intuitive et facile à utiliser, plaçant la sécurité au creux de la main de l'utilisateur. Avec cette application mobile, l'utilisateur peut visualiser les images en direct, rejouer des séquences, effectuer un zoom avant grossissant 8 fois les détails, et même entamer une conversation à distance avec un visiteur.

Les dernières additions, avec d'autres produits EZVIZ, sont de plus compatibles avec Amazon Alexa et le Google Assistant. Lorsque le client a les mains pleines ou que son téléphone n'est pas à portée de la main, la sécurité n'est éloignée que de quelques mots. Les clients utilisant des appareils pris en charge par Amazon Echo ou Google Home seront en mesure d'accéder à leurs images en direct (p. ex. « Hé Alexa montre-moi la porte d'entrée ») et d'armer le système en quittant la maison (p. ex. « Alexa, active la détection de mouvement »). Des fonctions de commande vocale supplémentaires vont continuer à être intégrées dans les produits EZVIZ pour une vie connectée plus agréable.

Richard Ye, General Manager d'EZVIZ Europe, assure : « Nous sommes très heureux de voir la gamme de produits EZVIZ se compléter, et d'offrir des produits de sécurité intelligente abordables et fiables à nos clients du monde entier. Outre ses technologies de surveillance leader de l'industrie et ses années de spécialisation dans le secteur, EZVIZ suit également de très près l'évolution des exigences des clients dans le domaine de la sécurité intelligente. Aujourd'hui, nous sommes fiers de lancer notre révolutionnaire caméra C3W Color Night Vision ainsi que la caméra à détection de mouvement intelligente C1C PIR, qui marquent une évolution sensible sur le marché européen des solutions de sécurité. »

Tarifs et disponibilité

Les tarifs et disponibilités seront annoncés prochainement Les prix et spécifications peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez prendre contact avec un représentant EZVIZ local pour des informations détaillées.

EZVIZ à IFA 2019

EZVIZ sera présente dans le Palais 25, Stand #321 du salon IFA 2019 du 6 au 11 septembre. En marge du lancement de ses deux derniers produits, EZVIZ a créé deux scénarios pour offrir aux visiteurs une expérience réaliste de ses solutions intelligentes pour la maison et les petites entreprises en pleine croissance.

À propos d'EZVIZ

EZVIZ, une marque mondiale de sécurité pour les maisons intelligentes, est une filiale de Hikvision, spécialisée dans la consommation et le résidentiel. EZVIZ crée une vie sûre, pratique et intelligente pour les utilisateurs grâce à ses dispositifs intelligents, sa plate-forme cloud et sa technologie IA. Les produits et services innovants d'EZVIZ peuvent être utilisés dans les habitations, lieux de travail, magasins, écoles etc. EZVIZ permet aux partenaires de partager nos services cloud uniques et de construire ensemble un écosystème IoT prospère. Pour plus d'information, visitez-nous à www.ezvizlife.com. Retrouvez nous sur Facebook @ezvizfrance.

À propos d'EZVIZ Europe

Depuis 2016, EZVIZ s'est solidement implantée sur le marché européen. Son objectif est de développer sa part de marché sur le continent au Benelux, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Pologne, au Portugal, en Slovaquie et en Espagne. Basée à Hoofddorp (Pays-Bas), la division européenne a adopté une stratégie de croissance proactive déployée par ses équipes de vente, de marketing, d'assistance technique et logistique spécialisées.

Google et Google Home sont des marques de Google LLC.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/970734/EZVIZ_introduced_C1C_PIR_and_C3W.jpg

