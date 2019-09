Diesel met les bouchées doubles en matière de technologie avec sa montre connectée la plus audacieuse à ce jour





Grâce à une nouvelle technologie exclusive, les utilisateurs peuvent passer et recevoir des appels téléphoniques activés par Bluetooth

MILAN, 6 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Fidèle à son style audacieux, Diesel dévoile sa nouvelle montre connectée à écran tactile pour l'Hiver 2019. Alimentée par Wear OS by Googletm et la plateforme Qualcomm® Snapdragon Weartm 3100, la nouvelle montre connectée Diesel On Axial possède un haut-parleur ainsi qu'une nouvelle technologie qui permettra bientôt aux utilisateurs d'iPhone et d'Androidtm de passer et recevoir des appels téléphoniques connectés, directement depuis leur montre.

Conçue avec la dernière technologie connectée, la montre connectée Axial mise sur des performances globales aussi rigoureuses que vous. Comme prévu, Diesel repousse les limites en termes de design des montres connectées traditionnelles à travers un look global inspiré par le brutalisme, un mouvement architectural du milieu du XXème siècle. Les boutons solides, rivets en acier et la base en aluminium donnent un look unique à ce modèle. Le boîtier industriel de la montre Axial est disponible en acier inoxydable gunmetal, argenté et couleur bronze. Choisissez entre trois types de bracelets, cuir noir, denim bleu et acier inoxydable gunmetal, pour que votre montre soit adaptée à chaque aspect de votre style de vie.

Diesel établit la norme en matière de cadrans de montre interactifs et créatifs, et la montre connectée Axial ne fait pas exception. Un nouveau cadran, appelé « Information Tunnel » (Tunnel d'informations), crée un effet de tunnel psychédélique donnant une illusion de 3D. Le cadran à design « Globe » arbore un globe pivotant permettant aux utilisateurs de le manipuler d'une simple touche. En utilisant le globe mobile, vous pouvez choisir deux fuseaux horaires supplémentaires à afficher sur le cadran. Les options de cadran existantes comprennent le cadran Flicker néon, ainsi que le cadran interactif à fréquence cardiaque, qui crée un effet d'eau ruisselante lorsque vous le touchez.

Enfin, la montre connectée Axial possède des effets de météo, des animations de cadran interactives affichant une variété de conditions météorologiques en temps réel, mises à jour en fonction de votre emplacement actuel. Les effets de météo, qui vont de nuageux à ensoleillé en passant par venteux (et tout le reste) vous tiendront informé(e) sans avoir un mettre un pied dehors.

LES NOUVEAUTÉS

Nouveau haut-parleur

Avec l'ajout d'un haut-parleur, les utilisateurs ont à présent la possibilité de téléphoner depuis leur montre connectée. En utilisant une application dédiée, les utilisateurs d'appareil Android et iPhone peuvent passer et recevoir des appels téléphoniques connectés directement sur leur montre. Ils peuvent également parler à Google Assistant, recevoir des alertes sonores de notifications directement depuis leur montre connectée.

Mode Économie d'énergie

Le groupe Fossil a développé une fonctionnalité brevetée pour montres connectées proposant quatre modes d'utilisation de la batterie, donnant ainsi le contrôle à l'utilisateur et permettant de prolonger l'autonomie de la batterie.

Cette nouvelle fonctionnalité propose un « Mode Économie d'énergie » permettant aux utilisateurs de profiter de plusieurs jours d'autonomie sans chargement tout en profitant de fonctionnalités essentielles comme les notifications et le rythme cardiaque.

Plus de stockage. Plus de mémoire.

Avec 8 Go de stockage, les utilisateurs peuvent télécharger encore plus de contenu, tandis qu'une augmentation de mémoire améliore les performances globales.

LES FONCTIONS HABITUELLES

Google Assistant*

Faites-en plus juste avec votre voix. Posez des questions à votre Google Assistant, donnez-lui des instructions, programmez des rappels, etc.

*L'assistant vocal varie selon la géographie. L'Assistant Tiko est disponible en Chine ; Google Assistant est disponible dans certaines langues

Google Paytm*

Les paiements sans contact NFC via Google Pay permettent aux utilisateurs d'effectuer des achats en boutique avec leur montre connectée.

*Alipay est disponible en Chine avec des paiements par QR code uniquement. Google Pay est disponible dans certains pays.

Suivi GPS

Laissez votre téléphone chez vous pour faire une balade, une randonnée, du vélo ou de la course à pied. Le GPS intégré enregistre la distance parcourue directement sur votre montre connectée.

Suivi du rythme cardiaque

Mesurez votre rythme cardiaque lors de vos différents entraînements grâce à Google Fittm.

*Le suivi de vos activités physiques varie selon la géographie. Tic Health est disponible en Chine.

Étanche

Suivez vos séances de natation grâce aux applications de fitness tierces.

Effets de météo

La mosaïque de la météo met à jour automatiquement les conditions actuelles et prévues.

T-ON-I

La micro application unique de Diesel vous sert de compagnon depuis votre poignet et vous envoie des notifications dans un style propre à Diesel.

Les autres fonctions incluent :

Cadrans personnalisables

Notifications du smartphone

Suivi d'activité

Chargement rapide

Gérez votre musique

La montre connectée Diesel On Axial sera présentée à l'IFA au stand du groupe Fossil, Messe Berlin Messedamm 22 Hall 4.2. Stand 221. Ces modèles seront disponibles pour 350 ? dans les boutiques Diesel, en ligne sur www.diesel.com et dans certaines boutiques du monde entier en octobre 2019.

À propos de Diesel

Diesel est une marque lifestyle internationale innovante, offrant une vaste collection de jeans, de vêtements et d'accessoires. Depuis sa création en 1978, Diesel a évolué, passant de principal pionner en matière de jean aux vêtements décontractés premium, s'imposant comme une véritable alternative au marché du luxe établi. Malgré son expansion, la philosophie de Diesel n'a pas changé et reste une marque synonyme de passion, d'individualité et d'expression personnelle.

Les montres connectées équipées de Wear OS by Google sont compatibles avec les téléphones iPhone® et Androidtm. Google, Wear OS by Google, Google Pay et Google Fit sont des marques commerciales de Google LLC. Wear OS by Google est compatible avec les téléphones fonctionnant sous Android 4.4 et plus récents (à l'exception de Go edition) ou iOS 10 et plus récents. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier d'une plateforme à l'autre et d'un pays à l'autre.

Qualcomm et Snapdragon Wear sont des marques commerciales appartenant à Qualcomm Incorporated.

*Disponible sur certains marchés.

Qualcomm, Snapdragon et Snapdragon Wear sont des marques commerciales appartenant à Qualcomm Incorporated, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Qualcomm Snapdragon Wear est un produit appartenant à Qualcomm Technologies, Inc. et/ou ses filiales.

