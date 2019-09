Ville de Tampere : la première aréna finlandaise située en plein centre-ville a eu droit à sa cérémonie révolutionnaire conçue par Daniel Libeskind





Le chantier du tout nouveau quartier de la ville de Tampere est en cours de construction au-dessus des lignes de chemin de fer du centre-ville. Ce point de repère dans le quartier du pont de Tampere, le « Tampere Deck Arena » sera le plus grand site sportif et événementiel de Finlande. Les fondations de la construction ont été coulées le 5 septembre et l'aréna devrait être achevée d'ici fin 2021.

Conçu par l'architecte Daniel Libeskind, le pont de Tampere réunira les quartiers est et ouest de la ville, des deux côtés de la voie ferrée. En rejoignant les vieux quartiers, le pont va créer un tout nouvel environnement de vie, d'oxygène et d'inspiration. Il comprendra des services résidentiels, des bureaux et des locaux commerciaux, un hôtel et un site événementiel. La ligne de chemin de fer servira à amener les spectateurs au centre-ville, y compris depuis les endroits les plus éloignés. L'ensemble du quartier devrait être achevé en 2025.

L'architecte Daniel Libeskind a visité le site en août et a été impressionné par l'avancement des travaux. Selon lui, changement et progrès sont la clé des environnements urbains. « L'histoire avance. L'histoire, ce n'est pas qu'une note en bas de page. Les bâtiments qui ont un rapport à l'histoire bénéficient de bons matériaux, d'une bonne lumière, d'une bonne perspective, parlent le langage de l'architecture et racontent l'histoire de Tampere, reliant le passé au futur ».

Selon le directeur Tero Tenhunen, en tant qu'installation multifonctionnelle centralisée, cette aréna représentera un lieu unique à l'échelle mondiale. « La ville de Tampere a pour objectif ambitieux d'émettre zéro carbone d'ici 2030. Ce nouveau quartier permettra d'aménager davantage la zone de la gare et tout le centre-ville de Tampere. Nous pourrons ainsi valoriser un environnement urbain plus soudé, créer de bonnes liaisons de transport en commun, des voies pour le transport léger et des voies de circulation régulières, à tous les niveaux, local, régional et national. Tout cela répond aux objectifs de la ville de Tampere visant à attirer plus de monde, améliorer la vie quotidienne de ses habitants et atteindre la neutralité carbone ».

On estime à 28 millions d'euros en valeur ajoutée annuellement pour les caisses de la ville qui vont être générés par plus d'un million de spectateurs par année à l'aréna.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 23:55 et diffusé par :