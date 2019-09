Pour accélérer l'électrification, CATL et Bosch collaborent sur des éléments de batterie 48 V





NINGDE, Chine, 5 septembre 2019 /CNW/ - Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) et Bosch ont conclu un accord de coopération stratégique à long terme. CATL fournira des éléments de batterie 48 volts fiables pour le système 48 volts de Bosch à l'échelle mondiale.

Grâce au développement de la technologie d'ions de lithium, la mobilité économe en énergie devient plus qu'un simple slogan. Le système de batterie 48 V de Bosch associé aux éléments de batterie de CATL vise à offrir une solution plus efficace, abordable et flexible dans le cadre de l'électrification des véhicules à moteur à combustion interne ainsi qu'à réduire les émissions et la consommation. « Bosch possède un portefeuille de mobilité électrique de taille, ainsi qu'une compréhension approfondie et une solide expertise dans le domaine de l'industrie automobile », a déclaré Zhou Jia, président de CATL. « L'alliance forte entre CATL et Bosch jouera un rôle moteur dans la réalisation de notre vision commune de l'avenir, dans laquelle nous envisageons la mobilité économe en énergie comme un élément courant de la vie quotidienne, partout dans le monde. »

« Avec CATL, nous avons fait le choix de collaborer avec un spécialiste confirmé des éléments de batteries aux ions de lithium. En combinant ces connaissances à notre savoir-faire en matière de systèmes et à notre expertise dans le domaine de la gestion des batteries, nous renforcerons notre position forte sur le marché des batteries 48 volts », a indiqué Stefan Hartung, membre du conseil d'administration et président du secteur Mobility Solutions. Pour Bosch, cette alliance représente une nouvelle étape vers la position de chef de file du marché de l'électromobilité.

La collaboration entre CATL et Bosch permet à chacune des deux parties de profiter des activités communes de recherche et développement et de fabrication en lien avec les systèmes de batteries aux ions de lithium. En lançant des produits qui pourraient mieux répondre aux différents besoins du marché, les deux sociétés collaborent étroitement pour accélérer la mise en oeuvre concrète de la mobilité économe en énergie.

À propos de Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (« CATL ») est un chef de file mondial du développement et de la fabrication de batteries aux ions de lithium et de stockage d'énergie. Ses activités incluent la recherche et le développement, la fabrication et la vente de systèmes de batteries pour véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie. En 2018, la société a vendu 21,31 GWh à l'échelle mondiale et fut classée au premier rang mondial en termes de ventes de produits (selon les données de SNE Research).

CATL, dont le siège social se situe à Ningde, en Chine, compte plus de 24 000 employés à travers le monde et dispose de filiales à Pékin, Liyang (dans la province du Jiangsu), Shanghai et Xining (dans la province du Qinghai), ainsi qu'à Munich (Allemagne), Paris (France), Yokohama (Japon), Detroit (États-Unis) et Vancouver (Canada). De plus, la société possède et exploite des usines de fabrication de batteries dans les provinces du Fujian, du Jiangsu et du Qinghai, tandis que l'usine européenne située à Erfurt en Allemagne, première usine à l'étranger, est actuellement en construction. En juin 2018, la société a été introduite à la Bourse de Shenzhen sous le code d'action 300750.

Pour en savoir plus, visitez : http://www.catlbattery.com/ .

