OpenSesame se développe à l'international avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Londres





OpenSesame, l'innovateur en matière de formation en ligne, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Londres dans le but de renforcer les partenariats et le support client de la société, en Europe. Pour oeuvrer à son expansion sur ce marché, la société a également nommé Mehdi Tounsi, un vétéran du secteur, au poste de directeur principal régional pour l'Europe.

Comptant plus de 20 années d'expérience dans le secteur de la formation, Mehdi Tounsi a dirigé avec succès les opérations commerciales de plusieurs fournisseurs de contenus de formation en ligne, et de sociétés proposant des plateformes d'apprentissage en ligne (learning management system, LMS). Il a travaillé avec différentes organisations internationales afin de les aider à relever les défis liés à la diversité culturelle, à améliorer les communications au sein des opérations internationales, et développer des programmes de formation visant à accroître la mobilité de la main-d'oeuvre. Grand voyageur et linguiste passionné, Mehdi Tounsi a occupé des postes d'envergure internationale en Australie, en Afrique, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ses toutes dernières responsabilités étant celles de responsable des alliances mondiales, chez Speexx.

« Je me réjouis à l'idée de faire appel à ce qui se fait de mieux en matière d'apprentissage automatique et de portefeuille d'experts pour aider les organisations européennes à atteindre leurs objectifs en matière de conformité, de sécurité et de développement des équipes de direction », a déclaré M. Tounsi.

« Cette décision de nous étendre en Europe constitue une étape logique de notre stratégie de croissance commerciale », a confié pour sa part Don Spear, PDG d'OpenSesame. « Grâce à notre présence à Londres, nous allons renforcer le soutien que nous apportons à nos clients, éditeurs et partenaires de Global 2000 en Europe. »

À l'heure où la formation de la main-d'oeuvre passe rapidement de la salle de classe à la prestation en ligne, OpenSesame bouleverse le modèle de la formation en ligne, en ayant en sa possession le catalogue le plus complet qui soit, avec plus de 20 000 cours de formation en ligne, proposés par des centaines de grands éditeurs à·travers·le monde, aidant les entreprises à assurer le succès de leurs programmes de formation. En s'appuyant sur l'apprentissage automatique et sur des conseillers experts, OpenSesame aide les entreprises à définir la meilleure sélection de cours, en fonction de leurs besoins de formation en constante évolution ; la motivation des employés et l'utilisation de la formation en ligne s'en trouvent renforcée. OpenSesame dessert un vaste éventail de clients, notamment des gouvernements et les entreprises du classement Global 2000, dans les secteurs des services, de la manufacture, de la technologie, ainsi que divers secteurs hautement réglementés tels que les services financiers et les soins de santé.

À propos d'OpenSesame

OpenSesame contribue au développement des effectifs les plus productifs et les plus admirés au monde. Disposant du catalogue le plus complet de cours de formation en ligne, publiés par les grands éditeurs à l'échelle mondiale, nous sommes là pour vous aider à chaque étape de votre parcours : recherche de cours, mise en correspondance des cours avec vos compétences de base, synchronisation des cours avec votre LMS, le tout pour une utilisation accrue et une amélioration de vos programmes de formation et de développement. Avec OpenSesame, vous aurez non seulement la possibilité de choisir entre plusieurs options d'achat, mais vous pourrez également utiliser et gérer vos cours de formation en ligne, en toute facilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ww.opensesame.com.

