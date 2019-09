Le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique annoncent des investissements dans des projets de recherche scientifique et des projets de restauration de l'habitat et de conservation du saumon sauvage dans toute la Colombie-Britannique





VANCOUVER, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Des stocks de poissons sauvages en santé sont essentiels à la prospérité économique et au tissu social des collectivités côtières de la Colombie-Britannique, et sont le fondement culturel de nombreuses collectivités autochtones.

L'accent mis sur la recherche scientifique et les projets de restauration de l'habitat s'inscrit dans le cadre d'une approche plus générale visant à lutter contre les déclins des stocks de saumon, qui comprend la réinstauration des mesures de protection du poisson et de son habitat dans la Loi sur les pêches modernisée, des mesures scientifiques de gestion des pêches, l'examen des préoccupations concernant la prédation et la mise en oeuvre d'un plan pour faire face aux changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre de l'Agriculture de la Colombie-Britannique, l'honorable Lana Popham, ont annoncé 14 projets dans le cadre du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB), dont le financement se chiffre à près de 6,2 millions de dollars la première année, et à près de 30 millions de dollars au cours des cinq années du programme.

Les projets financés dans le cadre du Fonds feront avancer les travaux d'amélioration de l'habitat du saumon afin d'aider à soutenir le secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-Britannique, et d'assurer la durabilité du saumon sauvage du Pacifique et d'autres stocks de poissons sauvages. Au cours des cinq prochaines années, les investissements effectués au titre du Fonds contribueront à assurer la viabilité environnementale et économique à long terme des pêches sauvages de la Colombie-Britannique, ainsi que la résilience de l'emploi face aux défis des changements climatiques et à l'évolution des conditions économiques.

Le financement provenant du Fonds est ouvert aux collectivités autochtones, aux associations de l'industrie, aux organisations non gouvernementales de l'environnement et aux établissements d'enseignement. Chaque demande de financement est examinée et approuvée par Pêches et Océans Canada et par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Les investissements réalisés dans le cadre de ce programme profiteront à la pêche commerciale et récréative et à l'aquaculture, ainsi qu'aux initiatives scientifiques et de recherche.

Citations

«?Notre gouvernement comprend la nécessité de protéger et de restaurer l'habitat du saumon, comme élément clé de notre plan visant à maintenir et à rétablir les populations de saumon sauvage. Grâce aux investissements effectués dans le cadre du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, nous prenons des mesures décisives pour améliorer les conditions et l'habitat dans les voies navigables à l'échelle de la province. En travaillant en partenariat avec la Province de la Colombie-Britannique, je suis convaincu que nous pouvons réaliser et que nous réalisons des progrès importants dans la protection et l'amélioration de nos stocks de poissons sauvages et dans le renforcement de notre industrie de la pêche, pour aujourd'hui et pour les générations à venir.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Ces projets soulignent combien de Britanno-Colombiens travaillent ensemble pour aider le saumon sauvage, et comment nos connaissances, notre respect et notre appréciation collectifs de l'espèce l'aidera à se rétablir. Plusieurs Premières Nations, gouvernements, organismes de conservation, industries et établissements d'enseignement travaillent à la restauration de l'habitat dans les principaux cours d'eau et rivières de différentes régions de la province, à la recherche de moyens d'optimiser le rendement des écloseries communautaires, de comprendre les menaces auxquelles le saumon fait face en raison des changements climatiques et de s'y préparer. C'est beaucoup de travail acharné, et ce sera un travail continu, mais la coopération et l'engagement impressionnants de tant de Britanno-Colombiens aident à améliorer les perspectives du rétablissement du saumon sauvage. »

L'honorable Lana Popham, ministre de l'Agriculture de la Colombie-Britannique

Faits en bref

De plus amples renseignements sur les 23 projets initiaux sélectionnés pour un financement du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique sont accessibles en ligne ici.

Le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique est un programme à coûts partagés entre le gouvernement fédéral (70 %) et le gouvernement provincial (30 %).

Le gouvernement du Canada investit 100 millions de dollars sur cinq ans dans le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique et verse une contribution unique de 5 millions de dollars au Fonds de dotation pour le saumon du Pacifique.

investit 100 millions de dollars sur cinq ans dans le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique et verse une contribution unique de 5 millions de dollars au Fonds de dotation pour le saumon du Pacifique. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 42,85 millions de dollars sur cinq ans par l'intermédiaire du Fonds et a accordé une subvention unique de 5 millions de dollars à la Fondation du saumon du Pacifique.

Les collectivités autochtones, les organisations commerciales des secteurs des pêches sauvages et de l'aquaculture, les pêches récréatives ainsi que des organisations non commerciales comme les universités et les établissements de recherche, les associations de l'industrie et les groupes de conservation peuvent présenter une demande.

Le saumon fait partie d'un réseau trophique complexe, allant du zooplancton minuscule aux grands mammifères comme les baleines et les ours, tant en eau douce qu'en milieu marin.

Le saumon sauvage est important sur le plan culturel pour de nombreuses Premières Nations de la Colombie-Britannique. Le saumon sauvage s'inscrit également dans la longue tradition de pêche récréative et sportive de la province, qui est directement liée à son industrie touristique.

D'autres possibilités de présenter une demande de financement seront offertes à la fin de l'automne 2019. Les détails et les dates exactes seront communiqués à une date ultérieure.

Liens connexes

Fiche d'information

Voici les projets de la Colombie-Britannique qui reçoivent un financement du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (le Fonds):

L'Institut national des pêches autochtones collaborera avec les collectivités autochtones pour déterminer d'éventuelles initiatives à grande échelle regroupant diverses Premières Nations qui pourraient être appuyées par le Fonds. Ces efforts favoriseront également une participation accrue des Autochtones aux partenariats scientifiques, à l'innovation et aux investissements dans l'infrastructure qui amélioreront la productivité, la durabilité et la sécurité dans l'ensemble du secteur. L'Institut national des pêches autochtones recevra jusqu'à 385?000 $ de financement.

Dirigé par la British Columbia Conservation Foundation, le projet «?Innovative Habitat Restoration Demonstration?» est un projet de démonstration pluriannuel entrepris à l'échelle du bassin hydrographique visant à mettre en valeur des méthodes novatrices de restauration de l'habitat qui tiennent compte des effets des changements récents dans les écosystèmes et qui apportera des avantages pour le saumon quinnat, le saumon coho, le saumon rouge et le saumon arc-en-ciel. Le projet encouragera la restauration, la protection et le maintien de populations et d'habitats de saumon sains et diversifiés. Le projet «?Innovative Habitat Restoration Demonstration?» recevra un financement de près de 5 millions de dollars (environ 792?000 $ la première année).

La Baker Creek Enhancement Society collaborera avec la Première Nation Nazko pour entreprendre la restauration de l'habitat essentiel touché par le feu qui a touché le plateau. Ces travaux empêcheront également la poursuite de la dégradation de l'habitat à la suite des précipitations normales et des tempêtes prévisibles. La Baker Creek Enhancement Society, en collaboration avec la Première Nation Nazko, recevra jusqu'à 750?000 $ (environ 150?000 $ la première année) de financement.

Le Pacific Climate Impacts Consortium (UVic) mènera des recherches afin d'améliorer notre compréhension des menaces potentielles que les changements climatiques font peser sur les salmonidés du Pacifique et leurs habitats, et de concevoir des outils d'évaluation des risques pour appuyer les approches régionales de gestion adaptative. Le Pacific Climate Impacts Consortium (UVic) recevra un financement de près d'un million de dollars (environ 113?000 $ la première année).

Le Fonds appuiera des éléments de la Vision 2021 du Sport Fishing Institute (SFI) de la Colombie-Britannique. Il s'agit d'un plan d'action visant à maximiser le potentiel social et économique de la pêche récréative sur la côte pacifique du Canada . Le projet vise à améliorer la représentation de la communauté des pêcheurs et à accroître la participation des jeunes, des nouveaux citoyens canadiens et d'autres personnes au secteur des pêches. La SFI recevra jusqu'à 701?000 $ (environ 149?000 $ la première année) de financement.

Le Conseil tribal Scw'exmx et ses partenaires évalueront et réhabiliteront les habitats dégradés dans les bassins hydrographiques de la rivière Coldwater et du ruisseau Guichon afin d'améliorer la survie du saumon arc-en-ciel et du saumon quinnat de la rivière Thompson. Le Conseil tribal Scw'exmx et ses partenaires recevront un financement de près de 1,3 million de dollars (environ 126?000 $ la première année).

tribal Scw'exmx et ses partenaires évalueront et réhabiliteront les habitats dégradés dans les bassins hydrographiques de la rivière et du ruisseau Guichon afin d'améliorer la survie du saumon arc-en-ciel et du saumon quinnat de la rivière . tribal Scw'exmx et ses partenaires recevront un financement de près de 1,3 million de dollars (environ 126?000 $ la première année). La Secwepemcul'ecw Restoration and Stewardship Society, en partenariat avec les collectivités Secwepemc et le 100 Mile Natural Resource District, entreprendra la restauration de l'habitat essentiel touché par le feu de forêt Elephant Hill de 2017 sur les territoires traditionnels des huit Nations Secwepemcul'ecw. La Secwepemcul'ecw Restoration and Stewardship Society, les collectivités de la Nation Secwepemc et le 100 Mile Natural Resource District recevront un financement de près de 2,6 millions de dollars (environ 430?000 $ la première année).

Tides Canada et la Watershed Watch Society, en collaboration avec d'autres partenaires, mettront en oeuvre le projet «?Connected Waters?», qui vise à déterminer les sites prioritaires nécessitant une mise à niveau de l'infrastructure et une restauration de l'habitat dans la partie inférieure du bassin hydrographique du fleuve Fraser, ce qui favorisera la réintégration des habitats vitaux du saumon sauvage. Tides Canada et la Watershed Watch Society recevront un financement de près de 600?000 $ (environ 232?000 $ la première année).

Tides Canada et la Watershed Watch Society, en collaboration avec d'autres partenaires, mettront en oeuvre le projet «?Connected Waters?», qui vise à déterminer les sites prioritaires nécessitant une mise à niveau de l'infrastructure et une restauration de l'habitat dans la partie inférieure du bassin hydrographique du fleuve Fraser, ce qui favorisera la réintégration des habitats vitaux du saumon sauvage. Tides Canada et la Watershed Watch Society recevront un financement de près de 600?000 $ (environ 232?000 $ la première année).

La Fondation du saumon du Pacifique (FSP) effectuera un examen scientifique des écloseries de la Région du Pacifique (y compris les écloseries communautaires et les grandes installations de Pêches et Océans Canada) pour évaluer le rendement et l'efficacité des outils génétiques et génomiques actuels en vue d'optimiser la production de saumon en Colombie-Britannique. La FSP recevra un financement de près de 1,1 million de dollars (environ 305?000 $ la première année).

La Fédération canadienne de la faune réunira des partenaires, y compris les gouvernements fédéral et provinciaux, des organisations non gouvernementales, des Premières Nations et des collectivités en vue d'établir l'ordre de priorité des efforts d'assainissement des passages du poisson en Colombie-Britannique et de maximiser les avantages pour le saumon arc-en-ciel et le saumon du Pacifique. La Fédération canadienne de la faune recevra un financement de près de 4 millions de dollars (environ 1,2 million de dollars la première année).

La British Columbia Cattlemen's Association exécutera le Farmland Riparian Interface Stewardship Program (programme d'intendance de l'interface riveraine des terres agricoles), qui vise à promouvoir la restauration et l'intendance de l'habitat sur des terres agricoles en Colombie-Britannique. Le programme encouragera la planification environnementale des fermes dans le secteur agricole afin d'adopter des pratiques de gestion des terres plus respectueuses des poissons le long des corridors riverains, ainsi que la promotion de la conservation de l'eau pour les cours d'eau à saumon intérieurs de la Colombie-Britannique où le débit est souvent très faible. La British Columbia Cattlemen's Association recevra jusqu'à 550?000 $ (environ 110?000 $ la première année) de financement.

Les Premières Nations Namgis, Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis et Mamalilikulla collaboreront à des activités d'évaluation, d'établissement des priorités et de restauration de l'habitat essentiel du saumon dans les rivières Nimpkish et Kokish, les rivières prenant leur source dans la baie Bond, la baie Thompson, la baie Wakeman et le détroit de Viner, et les rivières proches de la baie Hoyea et du ruisseau Lull. Les Premières Nations Namgis, Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis et Mamalilikulla recevront un financement de plus de 4,2 millions de dollars (environ 479?000 $ la première année).

, la baie Wakeman et le détroit de Viner, et les rivières proches de la baie Hoyea et du ruisseau Lull. Les Premières Nations Namgis, Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis et Mamalilikulla recevront un financement de plus de 4,2 millions de dollars (environ 479?000 $ la première année). Les Premières Nations Namgis, Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis et Mamalilikulla travailleront ensemble aux premières étapes de l'établissement d'un laboratoire de génomique pour analyser les échantillons prélevés par les Premières Nations qui souhaitent effectuer un échantillonnage indépendant visant à déterminer la santé des poissons. Les Premières Nations Namgis, Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis et Mamalilikulla recevront un financement d'environ 50?000 $.

Les Premières Nations Namgis, Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis et Mamalilikulla mettront en oeuvre le plan de surveillance et d'inspection autochtone de la Première Nation de Broughton, avec l'appui du Fonds, pour renforcer la capacité de suivi et de surveillance des piscicultures dans la région de Broughton, ainsi que la capacité de surveillance du saumon sauvage et d'autres espèces marines (et leurs écosystèmes) et pour entreprendre des activités de restauration de l'habitat du saumon. Les Premières Nations Namgis, Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis et Mamalilikulla recevront un financement de près de 7,3 millions de dollars (environ 1,7 million de dollars la première année).

