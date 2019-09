SEMAINE DE L'ÉNERGIE DU KAZAKHSTAN 2019 | 12e Forum eurasien de KAZENERGY : L'avenir des sources d'énergie : une croissance innovante





NUR-SULTAN, Kazakhstan, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Du 23 au 29 septembre 2019, la capitale du Kazakhstan, Nur-Sultan, organisera la SEMAINE DE L'ÉNERGIE DU KAZAKHSTAN 2019, l'événement le plus important de la région dans le secteur de l'énergie. L'événement est organisé par la KAZENERGY Association avec le soutien du Gouvernement de la République du Kazakhstan.

La Semaine de l'énergie du Kazakhstan (KEW, pour Kazakhstan Energy Week) est une plateforme mondiale destinée à débattre des moyens d'atteindre les objectifs liés à la création d'un avenir énergétique viable, donnant aux spécialistes une opportunité unique de participer à des discussions sur le développement du secteur, afin de connaître l'opinion des plus grands experts mondiaux.

Les principaux événements de la SEMAINE DE L'ÉNERGIE DU KAZAKHSTAN seront : le 12e Forum eurasien de KAZENERGY : L'avenir des sources d'énergie : une croissance innovante, l'exposition interactive DIGITAL ENERGY, plus de 30 forums, ainsi que des sous-forums dédiés au 120e anniversaire du pétrole au Kazakhstan.

Parallèlement au Forum eurasien de KAZENERGY, une présentation du 4e Rapport national sur l'énergie aura lieu ; il s'agit de l'étude la plus complète sur l'état actuel et les perspectives de développement du secteur des combustibles et de l'énergie du Kazakhstan.

Participants à la SEMAINE DE L'ÉNERGIE DU KAZAKHSTAN :

Plus de 2 500 délégués

Plus de 50 pays

Plus de 300 entreprises

Plus de 80 intervenants

Plus de 1 000 publications

Plus de 200 représentants des médias

Programme de KEW-2019 :

23 septembre ? compétition intellectuelle « Défi des étudiants sur l'énergie » (en collaboration avec SHELL)

? compétition intellectuelle « Défi des étudiants sur l'énergie » (en collaboration avec SHELL) 23 septembre ? exposition interactive DIGITAL ENERGY

? exposition interactive DIGITAL ENERGY 23 septembre ? 6e conférence internationale « Le raffinage du pétrole et la pétrochimie de la mer Caspienne et de l'Asie centrale »

? 6e conférence internationale « Le raffinage du pétrole et la pétrochimie de la mer Caspienne et de l'Asie centrale » 24 septembre ? 11e Forum des jeunes de KAZENERGY

? 11e Forum des jeunes de KAZENERGY 24 septembre ? Symposium SPE : La sécurité au travail, la sécurité industrielle, la protection environnementale et la responsabilité sociale dans la région Caspienne

? Symposium SPE : La sécurité au travail, la sécurité industrielle, la protection environnementale et la responsabilité sociale dans la région Caspienne 25 septembre ? 4e Forum du club des femmes sur l'énergie de KAZENERGY

? 4e Forum du club des femmes sur l'énergie de KAZENERGY 25 septembre ? 3e Sommet international RES

? 3e Sommet international RES 26 septembre ? Ouverture du 12e Forum eurasien de KAZENERGY

26 septembre ? Session plénière : L'avenir des sources d'énergie : une croissance innovante

? Session plénière : L'avenir des sources d'énergie : une croissance innovante 26 septembre ? Réunion d'experts : Le coefficient du gaz comme tendance clé dans le secteur mondial de l'énergie

? Réunion d'experts : Le coefficient du gaz comme tendance clé dans le secteur mondial de l'énergie 26 septembre ? Réunion d'experts : Les investissements dans le secteur de l'énergie : opportunités et partenariats

? Réunion d'experts : Les investissements dans le secteur de l'énergie : opportunités et partenariats 27 septembre ? Conférence spéciale dédiée au 120e anniversaire du pétrole au Kazakhstan

? Conférence spéciale dédiée au 120e anniversaire du pétrole au 27 septembre ? Présentation : 4e Rapport national sur l'énergie de KAZENERGY

? Présentation : 4e Rapport national sur l'énergie de KAZENERGY 27 septembre ? Table ronde : L'énergie numérique de l'avenir, période de transition

Participants au Forum :

Askar Mamin , Premier ministre de la République du Kazakhstan

Premier ministre de la République du Timur Kulibayev , président de la KAZENERGY Association

, président de la KAZENERGY Association Mohammad Sanusi Barkindo, secrétaire général de l'OPEC

secrétaire général de l'OPEC Kanat Bozumbayev, ministre de l'Énergie de la République du Kazakhstan

ministre de l'Énergie de la République du Magzum Mirzagaliyev, ministre de l'Écologie, de la Géologie et des Ressources naturelles de la République du Kazakhstan

ministre de l'Écologie, de la Géologie et des Ressources naturelles de la République du Ólafur Ragnar Grímsson, président d'Islande (1996-2016)

président d'Islande (1996-2016) Alik Aidarbayev, président du conseil d'administration de JSC NC KazMunayGas

président du conseil d'administration de JSC NC KazMunayGas Urban Rusnák, secrétaire général de la Charte internationale de l'énergie

secrétaire général de la Charte internationale de l'énergie Valérie Ducrot, directrice exécutive du Global Gas Center

directrice exécutive du Global Gas Center Des responsables d'entreprises multinationales comme ExxonMobil, ENI, Chevron

Nos parrains :

Le Gouvernement de la République du Kazakhstan

Le WORLD PETROLEUM COUNCIL

Le CONSEIL MONDIAL DE L'ÉNERGIE

La CHARTE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE

L'Agence internationale de l'énergie renouvelable

La ROSCONGRESS Foundation

L'entreprise nationale KazMunayGas (partenaire général)

TENGIZCHEVROIL (partenaire général)

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/970585/KEW_2019___September_23_29.jpg





