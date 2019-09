Ingram Micro va distribuer mondialement l'HoloLens 2 de Microsoft





Fort du succès de son activité mondiale liée à l'IdO (Internet des objets), Ingram Micro Inc. a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une autorisation mondiale pour la commercialisation, la vente et la prise en charge de l'HoloLens 2 de Microsoft. Cette avancée est le résultat direct de la concentration croissante d'Ingram Micro sur les Solutions avancées et l'IdO, ainsi que sur des technologies émergentes et complémentaires, comme l'intelligence artificielle (IA), le big data et, tout récemment, la réalité mixte.

« En termes d'innovation, de collaboration et de changement, l'industrie informatique vit une période passionnante, en particulier en ce qui concerne l'IdO et les technologies immersives, où les applications métier connaissent une croissance exponentielle », a déclaré Mike Zilis, vice-président exécutif et président de groupe chez Ingram Micro. « Nous constatons une demande croissante pour la réalité mixte et l'IdO sur divers marchés verticaux à travers le monde. L'HoloLens 2 de Microsoft ouvre de vastes opportunités commerciales à la filière informatique et sera pris en charge dans le cadre de notre pratique mondiale et de notre plus vaste commercialisation de l'IdO avec nos partenaires de distribution dans le monde entier. »

Dans le cadre de cet accord, Ingram Micro et Microsoft vont adopter une approche par étapes pour commercialiser et vendre l'HoloLens 2 de Microsoft, en commençant par l'Amérique du Nord et certaines zones de l'EMOA et de l'Asie-Pacifique. Le nouveau portefeuille de Microsoft est pris en charge par la pratique IdO mondiale d'Ingram Micro, créée en 2017, qui se distingue par sa place de marché en ligne, ainsi que par son dynamique portefeuille orchestré de manière unique et dont les solutions, kits, composants et services sont « sécurisés dès la conception ».

« En plus d'intégrer IdO et réalité mixte, la stratégie d'Ingram Micro s'aligne sur la vision de Microsoft en matière de périphérie intelligente et d'informatique en nuage intelligente, et va conjointement nous aider à permettre aux entreprises du monde entier de travailler plus intelligemment en tirant parti de l'expérience proposée par l'HoloLens », a confié pour sa part Matt Fleckenstein, directeur du marketing pour la réalité mixte chez Microsoft. « Microsoft est ravie d'étendre sa relation avec Ingram Micro et de travailler au sein de l'entreprise pour proposer l'HoloLens 2 sur la filière mondiale. »

L'HoloLens 2 de Microsoft sera exposé au prochain sommet Ido d'Ingram Micro à Irvine, en Californie, du 4 au 5 septembre 2019. Les partenaires de distribution peuvent en apprendre davantage sur l'événement inaugural et s'inscrire pour participer ici.

Pour plus d'informations sur Ingram Micro et ses solutions IdO, IA ou de réalité mixte, prière d'envoyer un courriel à iot@ingrammicro.com ou de visiter la place de marché en ligne Ido d'Ingram Micro à l'adresse https://iot.ingrammicro.com/.

