Une nouvelle murale pour dynamiser le quartier de Peter-McGill

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'éco-quartier de Peter-McGill et MU inaugurent aujourd'hui la murale intitulée La danse des mains légères par l'artiste Mathieu Bories, connu sous le nom de Matéo, en présence de Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, de Cathy Wong, conseillère de la Ville - district de Peter-McGill et présidente du conseil de la Ville, ainsi que de l'artiste. L'oeuvre, résultant d'une collaboration entre l'arrondissement de Ville-Marie et MU, est située au 1850 boulevard de Maisonneuve Ouest.

« C'est toujours avec une extrême fierté que nous participons aux projets de murales. Chaque nouvelle oeuvre qui s'ajoute rend le milieu de vie plus agréable et permet de faire rayonner Montréal comme ville où l'art et la culture tiennent une place de choix », a déclaré la mairesse Valérie Plante. La murale s'inscrit dans une perspective d'embellissement et de revitalisation du territoire par l'intégration des arts.

Réalisée par l'artiste français Mathieu Bories spécialisé dans les arts de la rue et les peintures murales, La danse des mains légères marque l'un des points d'entrée importants du Quartier 21 du district de Peter-McGill, dans un quadrilatère formé par les rues Saint-Mathieu, Sainte-Catherine, Saint-Marc et du boulevard de Maisonneuve. La murale vient contribuer aux travaux de réaménagement du secteur. Son esthétique géométrique, intégrant des éléments du graphisme et de l'architecture, apportera une nouvelle dimension à cette façade à grande visibilité.

La murale est située dans le Quartier 21, un îlot à la fois résidentiel, commercial et institutionnel mentionné dans le programme particulier d'urbanisme du Quartier des grands jardins comme étant un secteur prioritaire à mettre en valeur. C'est pourquoi « L'arrondissement de Ville-Marie est fier d'être associé à ce nouveau projet de murale, qui saura attirer le regard des passants sur le boulevard de Maisonneuve Ouest, un lieu de passages d'étudiants, de travailleurs et de cyclistes. En plus de venir soutenir nos efforts de revitalisation du Quartier 21, cette murale contribue à nourrir le sentiment d'appartenance et de fierté des résidents envers leur quartier », a affirmé Cathy Wong.

Ce projet s'est concrétisé grâce au soutien financier du Programme d'art mural de la Ville de Montréal ainsi que du soutien de l'arrondissement de Ville-Marie.

À PROPOS DE LA SAESEM

La Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal ( SAESEM ) est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a pour mission de mettre en place des projets environnementaux visant la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie des Montréalais. Elle a, entre autres, mis sur pied le programme Mégot Zéro et offre des services de distribution carboneutre . Depuis 2010, la SAESEM est gestionnaire du programme Éco-quartier dans le district Peter-McGill.

À PROPOS DE L'ÉCO-QUARTIER PETER-MCGILL

Le programme Éco-quartier vise l'action, l'initiative, la sensibilisation et la responsabilisation environnementale. Le programme a été créé en 1995 par la Ville de Montréal afin d'inciter les Montréalais à améliorer au quotidien la qualité de leur milieu de vie et à réduire l'impact de leur mode de vie sur l'environnement. L'organisme privilégie les trois champs d'intervention suivants : l'embellissement et le verdissement, la gestion des matières résiduelles ainsi que l'écocitoyenneté et la propreté.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le coeur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer à Montréal un musée à ciel ouvert. Depuis 12 ans, MU a réalisé plus de 120 murales d'envergure et pérennes dans 17 quartiers de la ville en plus de mettre en oeuvre un important volet éducatif. En 2019, l'organisme s'est vu décerner le 34e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal pour son modèle d'inclusion sociale et pour la signature pour Montréal que sont devenues ses murales. www.mumtl.org

