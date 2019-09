Les VUS dynamisent les ventes de Mercedes-Benz Canada en août 2019





TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires sont heureux d'annoncer que 3 987 véhicules de tourisme, fourgons et smart fortwo ont été vendus en août, ce qui représente une croissance de 18,2 % comparativement à août 2018. À ce jour cette année, la marque a livré 30 106 véhicules au détail, résultat soutenu par les ventes des cinq modèles générant le plus de volume : le VUS GLC, la Berline de Classe C, le VUS GLE, le GLA et la Classe A à hayon.

En août, les ventes de véhicules de tourisme Mercedes-Benz ont augmenté de 25,6 % par rapport à celles d'août 2018, atteignant ainsi un total de 3 483 unités. La compagnie a fait état d'un écart plus prononcé entre le volume des ventes au détail de voitures et celui des ventes au détail de VUS au cours du mois, soit respectivement 1 263 unités (36 % du total) et 2 220 unités (64 % du total). Cela s'explique par une hausse marquée des ventes d'utilitaires légers de luxe, qui ont grimpé de 59,0 % comparativement à août 2018. Depuis le début de l'année, la marque a livré 26 291 véhicules de tourisme.

La division des fourgons Mercedes-Benz a livré 483 unités en août, ce qui porte à 3 588 le nombre de fourgons Sprinter, châssis-cabines Sprinter et fourgons Metris vendus jusqu'à présent cette année.

21 véhicules smart fortwo ont été livrés en août.

La division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a vendu 1 523 unités au détail en août, dont 1 243 véhicules d'occasion certifiés (VOC). À ce jour en 2019, la division a livré 11 387 véhicules, dont 9 380 VOC. Ceux-ci représentent 82,4 % des ventes cumulées de véhicules d'occasion depuis le début de l'année, proportion en hausse de 4,7 % par rapport à celle enregistrée durant la même période de 2018.

« Les ventes d'août de Mercedes-Benz Canada reflètent la demande croissante pour notre impressionnante gamme de VUS », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Le lancement du nouveau GLC, couplé à l'augmentation de notre stock de GLE, nous a aidés à continuer à gagner de l'élan et nous a mis sur la bonne voie pour le reste de l'année. »

AOÛT 2019 Mois à ce jour Année à ce jour 2019 2018 % 2019 2018 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 483 2 772 25,6 26 291 29 491 -10,9 smart 21 23 -8,7 227 236 -3,8 Fourgons

Mercedes-Benz 483 578 -16,4 3 588 4 631 -22,5 TOTAL 3 987 3 373 18,2 30 106 34 358 -12,4

