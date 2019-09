Le gouvernement du Canada appuie la création d'un nouveau musée autochtone et d'un complexe culturel à Fort Langley ainsi que la modernisation du Centre des arts de Surrey





John Aldag, député de Cloverdale-Langley City, annonce un financement pour l'infrastructure culturelle de 3 millions de dollars destiné à la création d'un nouveau musée et d'un complexe culturel près du lieu historique national du Fort?Langley ainsi que l'octroi de 400 000 dollars pour la modernisation du Centre des arts de Surrey

FORT LANGLEY, BC, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures culturelles est essentiel pour la santé, le bien-être et la prospérité des collectivités. Grâce à l'aide du gouvernement du Canada, le canton de Langley aura bientôt un nouveau complexe culturel au coeur de Fort Langley.

M. John Aldag, député de Cloverdale-Langley City, a annoncé aujourd'hui le versement par le gouvernement fédéral de trois millions de dollars au canton de Langley destinés à la construction d'un nouveau centre culturel et d'un musée près du lieu historique national du Fort?Langley. M. Aldag a fait l'annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Grâce à ce financement, le canton de Langley construira le Fort Langley Museums Heritage Centre, un centre culturel de 36 000 pieds carrés. On y trouvera deux musées : le Langley Centennial Museum et un nouveau musée autochtone créé de concert avec la Première Nation Kwantlen. Le centre abritera aussi des archives locales, un amphithéâtre de 166 places, un studio de gravure et 4 salles polyvalentes pour la programmation.

De plus, M. Aldag a annoncé un investissement de 400 000 dollars pour moderniser le Centre des arts de Surrey. Grâce à ce financement, le Centre des arts remplacera son éclairage par un éclairage DEL et modernisera le système de chauffage et de refroidissement de ses installations. Ces améliorations permettront une plus grande efficacité énergétique et une meilleure régulation de la température dans les amphithéâtres, dont profiteront les artistes, le personnel et les spectateurs.

Ces projets reçoivent l'appui du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

Dans le budget de 2017, on a annoncé que le Fonds du Canada pour les espaces culturels recevrait 300 millions de dollars supplémentaires sur 10 ans, à compter de 2018-2019, afin de mieux soutenir les centres de création et d'autres espaces culturels. Cet investissement supplémentaire s'inscrit dans le volet Infrastructure sociale du plan Investir dans le Canada.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets d'infrastructure culturelle en Colombie-Britannique. Nous savons que ce type d'investissement contribue à créer des collectivités dynamiques, en plus de permettre aux économies locales de croître et de prospérer. Nous sommes heureux d'aider le canton de Langley et la Ville de Surrey à réaliser ces projets. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« En tant que conservateurs et protecteurs de la culture et de l'histoire, les musées jouent un rôle essentiel dans la promotion et la présentation des histoires collectives de notre pays. Grâce à cet investissement, le canton de Langley et la Première Nation Kwantlen redonneront de la vitalité à ce quartier historique dans un esprit de réconciliation et de partenariat. Je suis tout aussi ravi de voir le soutien accordé pour des modernisations bien nécessaires au Centre des arts de Surrey, qui est un important centre culturel dans la collectivité. »

- M. John Aldag, député de Cloverdale-Langley City

« Le canton de Langley est extrêmement reconnaissant de la généreuse contribution du gouvernement du Canada à cet important projet local. L'ajout de deux musées, d'archives locales, d'un amphithéâtre et de locaux pour les programmes d'art, ainsi que l'embellissement des espaces extérieurs, profiteront à l'ensemble du canton. Cela renforcera aussi la position de Fort Langley en tant que point d'attraction pour l'histoire, la culture, les arts et les loisirs. Nous sommes heureux de savoir que notre municipalité collaborera avec la communauté autochtone et Patrimoine canadien pour réaliser ce projet novateur dans le berceau de la Colombie?Britannique. »

- M. Jack Froese, maire du canton de Langley

« La Première Nation Kwantlen continue de travailler infatigablement à faire naître et à soutenir un fort sentiment d'appartenance à la collectivité dans notre territoire traditionnel non cédé. Nous sommes très reconnaissants du soutien de Patrimoine canadien. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec le canton de Langley et le gouvernement du Canada à ce projet important. Nous nous réjouissons de faire découvrir la richesse de notre culture et de notre histoire aux visiteurs, qu'ils soient locaux, étrangers ou de la région. Ainsi, nous célébrons et honorons la présence autochtone marquée dans la région et nous continuons à renforcer nos relations avec nos voisins et les administrations locales. Le Fort Langley Museums Heritage Centre nous offre tant de bonnes occasions dans le domaine culturel, éducatif et économique et nous sommes ravis d'en faire partie. »

- Mme Marilyn Gabriel, chef, Première Nation Kwantlen

« Ce partenariat de financement prévoit des améliorations éconergétiques nécessaires à l'infrastructure artistique de Surrey, lesquelles accroîtront le confort et le plaisir de nos résidents qui profitent de l'offre créative du Centre des arts de Surrey. Je remercie le gouvernement fédéral de son soutien continu envers les arts dans notre ville. »

- M. Doug McCallum, maire de Surrey

Les faits en bref

Fort Langley a été créé en 1827 quand la Compagnie de la Baie d'Hudson a ordonné la construction d'un fort sur la rive sud du fleuve Fraser. Le fort est devenu un port de premier plan pour les premières exportations. En 1978, le fort Langley est devenu un lieu historique national et l'on considère que c'est le berceau de la Colombie?Britannique.

Le Fort Langley Museums Heritage Centre remplacera le Langley Centennial Museum, construit sur le site actuel en 1958. L'ajout d'un nouveau musée autochtone permettra d'élargir la perspective à partir de laquelle on perçoit l'histoire de la population locale.

En 2016, dans le cadre d'un engagement envers la vérité et la réconciliation, le canton de Langley et la Première Nation Kwantlen ont entamé un dialogue qui a abouti à la conception et au design des nouveaux musées. Le canton de Langley exploitera les deux musées, et la Première Nation Kwantlen agira en tant que conseillère pour le musée autochtone. Cependant, chaque organisation jouera un rôle dans la cogestion des espaces du nouveau complexe.

Le Centre des arts de Surrey appartient à la Ville de Surrey, qui le gère. Le centre a été un théâtre d'accueil pour des troupes itinérantes et un lieu où se produisent des professionnels des arts de la scène depuis 1967. Situé dans le parc Bear Creek, le centre actuel a été construit en 1982. Il comprend la scène principale, le studio-théâtre et la galerie d'art de Surrey. De plus, il accueille le Festival international des enfants de Surrey.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial, culturel et créatif. Le Fonds appuie également des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

