Fiera Capital nomme Michael Quigley au poste de chef des Marchés institutionnels au Canada





MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou « la firme »), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui que Michael Quigley, CFA, CAIA s'est joint à l'équipe de direction de la division canadienne à titre de vice-président exécutif et chef des Marchés institutionnels. M. Quigley dirigera l'équipe dans le but d'optimiser et de mettre en oeuvre sa stratégie de distribution institutionnelle, renforçant la fonction de distribution institutionnelle et s'appuyant sur le succès de la firme au Canada.

« M. Quigley possède une compréhension approfondie du contexte des activités institutionnelles et une vaste connaissance des catégories d'actif traditionnel et alternatif, et nous sommes ravis qu'il soit entré au service de Fiera Capital afin de diriger l'évolution de l'équipe des Marchés institutionnels, a affirmé Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation, Division canadienne, Fiera Capital. Il est un chef de file reconnu dans le domaine des activités institutionnelles et il a connu beaucoup de succès auprès de sociétés de gestion d'actifs de diverses tailles, et ce, tant au Canada qu'aux États-Unis. »

Il possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la gestion de placements. Avant d'entrer au service de Fiera Capital, il a dirigé l'équipe d'expansion des affaires institutionnelles au Canada de Philips, Hager & North. Auparavant, M. Quigley a été vice-président et vice-président principal de l'équipe de distribution à Gestion de portefeuille Natcan. Dans le cadre de ces fonctions, M. Quigley a mis en place un vaste réseau de caisses de retraite, de fondations, de fonds de dotation et de conseillers en placement au Canada et aux États-Unis.

« Je suis très heureux d'être à la tête d'une équipe bien établie axée sur l'excellence en matière de service à la clientèle et travaillant avec une approche collaborative afin de faire croître les activités au Canada, a déclaré Michael Quigley. Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec l'équipe des Marchés institutionnels afin d'approfondir les connaissances en matière de stratégies de placement et de renforcer notre partenariat avec des investisseurs institutionnels de premier plan au Canada tout en visant à atteindre les objectifs de Fiera Capital dans ce segment très important. »

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 149,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2019. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 17:00 et diffusé par :