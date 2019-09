La marque de soins capillaires écologiques Innersense Organic Beauty développe sa présence européenne dans cinq nouveaux pays





CONCORD, Californie, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- La marque de beauté indépendante américaine Innersense Organic Beauty développe sa présence au sein de l'Union européenne (UE) avec deux nouveaux distributeurs, Plan Organic et C Faces Luxury Organics . Alimentés par une demande mondiale de la part des consommateurs en produits de soins capillaires écologiques de luxe, ces nouveaux partenariats permettent de porter à plus de 60 le nombre de points de distribution de la marque primée en Europe.

Plan Organic dessert les consommateurs du Danemark et de Suède, tandis que C Faces Luxury Organics dessert l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Innersense Organic Beauty, marque de soins capillaires écologiques basée en Californie du nord, est désormais distribuée dans 11 pays européens.

« Nous sommes honorés d'ajouter Plan Organic et C Faces Luxury Organics à notre liste mondiale croissante, et de proposer nos soins capillaires qualifiés d'écologiques aux consommateurs européens ingénieux et connaisseurs en matière de beauté écologique », a déclaré Greg Starkman, fondateur d'Innersense Organic Beauty. « Notre croissance explosive est formidable, et témoigne du dynamisme de l'univers de la beauté écologique. Nous invitons les nouveaux partenaires mondiaux en accord avec notre marque à nous contacter pour poursuivre cette importante discussion. »

« Plan Organic est ravie d'ajouter Innersense à son portefeuille, et nous sommes impatients de sensibiliser autour de ces produits fantastiques. Nous attendons beaucoup de la gamme, » a déclaré Claus Jonsson de chez Plan Organic. Stefan Humpel de C Faces Luxury Organics a ajouté : « Nous sommes enchantés et reconnaissants de nous voir confier la tâche consistant à développer cette marque unique. » Iben Bering Humpel, de chez C Faces Luxury Organics, a commenté : « L'Europe germanophone est impatiente de découvrir Innersense Organic Beauty et sa gamme de soins capillaires écologiques hautement performante. »

Innersense Organic Beauty a été lancée au Royaume-Uni en octobre 2018. Son site Web exclusivement informatif permet aux visiteurs de découvrir la marque, d'explorer les produits et de localiser les revendeurs, les salons et les stylistes proposant la gamme primée reconnue pour ses soins capillaires biologiques de qualité professionnelle les plus écologiques. Le site prend également en charge la liste rapidement croissante de partenaires européens de distribution de la marque.

Les professionnels de la beauté Greg et Joanne Starkman ont créé Innersense Organic Beauty pour offrir des soins capillaires écologiques, purs et sans toxines aux salons, stylistes et consommateurs désireux de se tourner vers des produits plus sains. Leader du mouvement des soins capillaires écologiques, la marque est disponible dans les salons, auprès des distributeurs de beauté spécialisés et des distributeurs sur Internet du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur innersensebeauty.com .

