Le ministre Bonnardel procède au début de la plantation d'arbres aux abords de l'autoroute 40 dans Lanaudière





REPENTIGNY, QC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a procédé aujourd'hui à une plantation d'arbres pour l'aménagement d'un brise-vent végétal en bordure de l'autoroute 40, en direction ouest, entre Repentigny et Lavaltrie. À cette occasion, il était accompagné de la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, et de la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée.

Le projet, évalué à 1,83 M$, s'étendra jusqu'au printemps prochain et permettra d'améliorer la sécurité routière sur un tronçon de 15 kilomètres. En plus de la plantation d'arbres et de végétaux, la mise en place d'un affichage permanent servira à rappeler aux usagers de la route qu'ils se situent dans une zone à risque de poudrerie.

« Je l'ai dit souvent, comme ministre des Transports, je ne ferai aucun compromis sur la sécurité routière. L'autoroute 40 est une artère névralgique au Québec et les usagers qui y circulent doivent pouvoir le faire sans crainte. Je suis satisfait que des mesures soient en place avant l'arrivée de l'hiver. Cela prouve encore une fois que votre gouvernement est un gouvernement d'action. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En sécurisant l'autoroute 40, nous posons un geste concret pour améliorer les déplacements des citoyennes et citoyens de Lanaudière. Rappelons que notre gouvernement investit plus de 130 M$ dans les infrastructures de transport à l'échelle régionale pour les deux prochaines années. Il s'agit là d'un gain important autant pour nos routes que pour notre économie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En hiver, les conditions météorologiques peuvent changer très rapidement sur ce tronçon de l'autoroute 40. Je suis satisfaite de voir qu'on fait le maximum pour protéger les usagers qui l'empruntent et qu'en plus, de l'affichage sera installé pour leur rappeler d'être prudents. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et députée de Berthier

« Je suis rassurée, et je pense que la population peut l'être aussi, car nous avons pris les mesures nécessaires pour sécuriser ce tronçon d'autoroute où circulent bon nombre de gens. »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

Un brise-vent végétal sera aménagé sur divers tronçons totalisant plus de 5 kilomètres, répartis sur une longueur de 15 kilomètres entre les routes 131 (chemin de Lavaltrie ) et 341 (montée de L'Épiphanie) dans Lanaudière.

) et 341 (montée de L'Épiphanie) dans Lanaudière. Ce brise-vent sera composé de près de 24?000 végétaux, dont un mélange de conifères, d'arbres feuillus et d'arbustes, afin d'obtenir une protection à court et à long terme.

Les travaux d'aménagement du brise-vent ont débuté à la mi-août et se poursuivront jusqu'au printemps 2020. La transplantation des arbres commencera cette année et sera terminée en 2020, tandis que la mise en terre des végétaux sera effectuée en 2020.

Dès cet hiver, des clôtures brise-vent temporaires permettront d'améliorer la sécurité des usagers de la route, jusqu'à ce que les végétaux atteignent leur pleine maturité.

Onze panneaux de signalisation permanents seront installés dans ce secteur pour aviser les usagers de la route qu'ils se situent dans une zone à risque de poudrerie.

