Du 10 au 14 septembre - Une semaine «?Complètement bio?» au Restaurant de l'ITHQ?!

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Restaurant de l'ITHQ lance sa semaine «?Complètement bio?!?» qui se tiendra du 10 au 14 septembre prochains. Dans la foulée de la Semaine bio du Canada et en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), le Restaurant de l'ITHQ célèbre ainsi les acteurs québécois de la culture biologique et invite foodies, curieux et habitués de son enseigne à venir déguster les aliments et les produits bios du Québec.

Le mardi 10 septembre, une soirée spéciale marquera le coup d'envoi de cette semaine «?Complètement bio?! ». Pour l'occasion, le chef Jonathan Lapierre-Réhayem a convié le diplômé de l'ITHQ Étienne Mathias-Huot, chef au restaurant La Récolte Espace Local, à partager ses fourneaux. Ce soir-là, les deux complices concocteront un repas à quatre mains qui s'annonce mémorable. Ce menu dégustation «?Complètement bio?!?», comportant cinq services, sera servi toute la semaine grâce à l'habile collaboration de la brigade du restaurant qui prendra le relais en cuisine du 11 au 14 septembre.

Le bio au menu des Québécois et des Québécoises

L'actuelle Politique bioalimentaire du gouvernement provincial vise à doubler la superficie en production biologique au Québec d'ici 2025 et à ajouter 10 G$ de contenu québécois dans le panier d'épicerie de sa population.

«?Les restaurateurs doivent participer à créer la tendance. La consommation de produits biologiques locaux est la voie de l'avenir d'un point de vue environnemental et économique?», affirme Jonathan Lapierre-Réhayem, chef du Restaurant de l'ITHQ.

Le Restaurant de l'ITHQ a fait des produits locaux sa spécialité, faisant la part belle au miel d'Anicet, à l'huile de tournesol et aux farines du Moulin des cèdres ainsi qu'aux algues d'Océan de saveurs, notamment. La semaine thématique «?Complètement bio?!?» sera sans conteste l'occasion pour le Restaurant de l'ITHQ de développer de nouvelles complicités avec d'autres producteurs bios de la province.

Semaine «?Complètement bio?!?»

Le mardi 10 septembre : Souper à quatre mains avec les chefs Jonathan Lapierre-Réhayem et Étienne Mathias-Huot

Du 11 au 14 septembre : Menu «?Complètement bio?!?» servi par la brigade du Restaurant de l'ITHQ

Menu cinq services : 59 $

Incluant l'accord mets et vins bios du Québec et de l'Ontario : 99 $

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

