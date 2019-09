Tournée de consultation et de sensibilisation auprès des Québécoises et Québécois d'expression anglaise - Christopher Skeete à la rencontre des anglophones de la Gaspésie





NEW CARLISLE, QC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La tournée de consultation auprès des Québécoises et Québécois d'expression anglaise, menée par l'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, Christopher Skeete, s'est arrêtée en Gaspésie, aujourd'hui, plus précisément à New Carlisle. À cette occasion, M. Skeete a rencontré des représentantes et représentants de communautés d'expression anglaise.

Cette tournée, qui a principalement pour but de prendre compte des préoccupations et des besoins des Québécoises et Québécois d'expression anglaise, avait été annoncée par M. Skeete en juillet dernier. Ayant pour thème Bâtir des ponts, elle permettra de mieux faire connaître à ces communautés le mandat du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise de même que les réalisations des organismes partenaires. Elle vise également à instaurer une meilleure coordination de l'action gouvernementale en matière de services aux communautés d'expression anglaise, ce qui inclut les mesures menées et financées par les différents ministères.

Citation :

« L'amélioration des services offerts aux Québécoises et Québécois d'expression anglaise est chère à notre gouvernement. Pour moi, et parce que je porte également une attention marquée à nos régions, il apparaissait essentiel d'aller à la rencontre de nos collaborateurs là où ils se trouvent. Les organismes partenaires sont des alliés indispensables dans la mission du gouvernement du Québec d'offrir des services de qualité aux communautés d'expression anglaise. Ils sont aussi les mieux placés pour connaître et expliquer les réalités et les préoccupations de leur clientèle. À New Carlisle, je sens un intérêt très palpable de la part des organismes et je salue leur participation active à notre démarche de consultation. J'ai hâte de poursuivre cette tournée afin de bâtir des ponts. »

Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise

À propos du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise

Le Secrétariat a notamment pour mission d'assurer la liaison avec les groupes sectoriels, régionaux et provinciaux qui représentent les Québécoises et Québécois d'expression anglaise ainsi que la prise en compte des préoccupations de ces communautés dans les orientations et les décisions gouvernementales, et ce, en concertation avec les ministères et organismes concernés. Afin de veiller à la protection des droits et à la promotion du bien-être des Québécoises et Québécois d'expression anglaise et de favoriser leur plein accès à des services publics, le Secrétariat collabore constamment avec les organismes qui les représentent. De plus, lors du dernier budget, le financement de différents programmes qui doivent appuyer des initiatives pilotées par divers groupes communautaires du Québec a connu une importante augmentation.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 16:30 et diffusé par :