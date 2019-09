Modifications aux responsabilités parlementaires de deux députés





QUÉBEC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, M. François Legault, a procédé, hier, à des modifications aux responsabilités parlementaires de deux de ses députés.

Ces changements de responsabilités se déclinent ainsi : le député de Mégantic, M. François Jacques, est nommé adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, pour le volet affaires municipales. Le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, devient, quant à lui, adjoint parlementaire du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé.

SOURCE Cabinet du premier ministre

