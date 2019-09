Faire progresser l'autodétermination : Protocole d'entente entre le Canada et le Conseil communautaire de NunatuKavut





TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour établir une relation renouvelée fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne?Autochtones, et Todd Russell, président du Conseil communautaire de NunatuKavut (CCN), ont signé un protocole d'entente sur l'autodétermination.

Le protocole d'entente guidera le gouvernement du Canada et le CCN lors de leur collaboration en vue d'explorer de nouvelles façons de renforcer leurs liens et de répondre aux priorités établies par le CCN. Le processus prône la collaboration en vue de trouver des solutions communes et équilibrées qui favorisent la réconciliation d'une manière qui respecte les intérêts des membres du CCN et de l'ensemble des Canadiens.

Citations

« Nous avons hâte de cheminer ensemble vers la réconciliation et de mieux comprendre les besoins et les aspirations de la communauté du NunatuKavut. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La signature de ce protocole d'entente est une étape importante dans notre relation avec le Canada en ce qui concerne la reconnaissance de nos droits inuits et l'autodétermination. Elle découle de l'annonce historique faite l'an dernier et de l'amorce de pourparlers officiels. C'est le premier accord moderne de ce type entre le NunatuKavut et le Canada. Le protocole d'entente établit l'assise des prochaines discussions avec le gouvernement fédéral et, selon le cas, avec le gouvernement provincial. Le Conseil communautaire de NunatuKavut continuera de travailler avec notre population durant ce processus afin que les négociations portent sur les besoins et les priorités de nos communautés. Cela se traduira par un changement concret et positif pour notre peuple, tout en protégeant notre culture et notre mode de vie et en progressant vers l'autodétermination.

Je reconnais les contributions énormes faites par nos grands-mères et grands?pères, nos ancêtres, notre équipe de négociation, notre conseil d'administration et son personnel. Naturellement, nous sommes reconnaissants envers notre population pour ses conseils constants et sa persévérance assidue et pour nous avoir rappelé combien ce travail est important pour notre vie quotidienne. Nous remercions également la ministre Bennett, l'équipe du Canada et notre député qui nous ont aidés à atteindre cette étape importante. »

Todd Russell

Président du Conseil communautaire de NunatuKavut

Faits en bref

NunatuKavut signifie « notre terre ancestrale » en inuktitut et il désigne le territoire traditionnel des Inuits du Sud.

Le Conseil communautaire de NunatuKavut est l'organe directeur d'environ 6 000 Inuits du NunatuKavut.

communautaire de NunatuKavut est l'organe directeur d'environ 6 000 Inuits du NunatuKavut. Le Canada et le CCN ont lancé une table de discussion en juillet 2018 afin de parler des besoins, des intérêts et des droits du NunatuKavut.

Liens connexes

Le Canada et le NunatuKavut entament des discussions historiques sur la reconnaissance des droits ancestraux et l'autodétermination des Autochtones

Conseil communautaire de NunatuKavut

Explorer de nouvelles façons de travailler ensemble - Tables de discussion sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 15:46 et diffusé par :