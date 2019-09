Invitation aux médias - La ministre Isabelle Charest de passage dans la région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine pour parler d'accessibilité au loisir et au sport





SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sera de passage demain à Sainte-Anne-des-Monts et à Gaspé pour rencontrer les élus et partenaires du milieu du loisir et du sport de la région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine. En marge de ces rencontres, elle tiendra un point de presse auquel elle invite les représentants et représentantes des médias.

DATE : Vendredi 6 septembre 2019



HEURE : 12 h



LIEU : Hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-Monts

6. 1ère avenue Ouest

Sainte-Anne-des-Monts (Québec)

G4V 1A1

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

