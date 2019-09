Mise à jour - Santé Canada saisit plusieurs produits de santé non autorisés chez deux détaillants en Ontario et un au Québec, parce qu'ils pourraient présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les consommateurs canadiens devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Hard Rock 3800 Performance sexuelle L'étiquette indique la présence de yohimbé Cinema Ras Variety Store & Café 310, rue Queen est Toronto ON Produit saisi au point de vente au détail Master Zone 1500 Performance sexuelle Un produit présenté dans un emballage similaire saisi antérieurement portait une étiquette indiquant la présence de sidénafil et de tadafil Cinema Ras Variety Store & Café 310, rue Queen est Toronto ON Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 Performance sexuelle Un produit présenté dans un emballage similaire saisi antérieurement portait une étiquette indiquant la présence de sidénafil et de yohimbine Cinema Ras Variety Store & Café 310, rue Queen est Toronto ON Produit saisi au point de vente au détail Rhino 25 Platinum 25000 Performance sexuelle Un produit présenté dans un emballage similaire saisi antérieurement portait une étiquette indiquant la présence de sidénafil Cinema Ras Variety Store & Café 310, rue Queen est Toronto ON Produit saisi au point de vente au détail Australia Performance sexuelle Un produit testé par Santé Canada indiquant la présence de sidénafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke ON Produit saisi au point de vente au détail Blue Unicorn Performance sexuelle Un produit testé par Santé Canada indiquant la présence de sidénafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke ON Produit saisi au point de vente au détail Fire Ant XL Performance sexuelle Un produit testé par Santé Canada indiquant la présence de sidénafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke ON Produit saisi au point de vente au détail Germany Black Gorilla Performance sexuelle Un produit testé par Santé Canada indiquant la présence de sidénafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke ON Produit saisi au point de vente au détail Increasing Delay Performance sexuelle Un produit testé par Santé Canada indiquant la présence de sidénafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke ON Produit saisi au point de vente au détail Étiquette en chinois indique 'Black Ant' Performance sexuelle Un produit testé par Santé Canada indiquant la présence de sidénafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke ON Produit saisi au point de vente au détail Étiquette en chinois indique 'Red Diamond Viagra' Performance sexuelle Un produit testé par Santé Canada indiquant la présence de sidénafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke ON Produit saisi au point de vente au détail MACA Performance sexuelle Un produit testé par Santé Canada indiquant la présence de sidénafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke ON Produit saisi au point de vente au détail Poseidon Platinum Performance sexuelle Un produit testé par Santé Canada indiquant la présence de sidénafil et de tadalafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke ON Produit saisi au point de vente au détail Rhino King 15000 Performance sexuelle Un produit testé par Santé Canada indiquant la présence de tadalafil Wiggles Adult Video 980, The Queensway Etobicoke ON Produit saisi au point de vente au détail Rich Piana 5% Suppléments pour musculation l'étiquette indique la présence de rauvolfia Shop Santé 2925 Promenade St-Antoine, Boisbriand, QC Produit saisi au point de vente au détail

