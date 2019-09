ENGIE Services North America nomme Lane Brennan au poste de président et chef de la direction d'ENGIE Services Canada





MONTRÉAL, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENGIE Services North America est heureuse d'annoncer la nomination de Lane Brennan au poste de président et chef de la direction d'ENGIE Services Canada et ce depuis le 13 août 2019. Lane apporte à ce poste 20 ans d'expérience en gestion, lors desquels il a gravi les échelons et a occupé divers postes de direction. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences et d'un baccalauréat ès arts (économie). Avant cette nomination, il était vice-président et directeur général de Honeywell Building Solutions, Canada. Il y était responsable d'une entreprise de plusieurs millions de dollars et de plus de 700 employés. Lane est un leader accompli et respecté. Il croit au respect des engagements envers les clients, à la promotion d'une culture d'amélioration continue et à la reconnaissance de la contribution des employés.



Dans son nouveau poste, Lane jouera un rôle actif dans la réalisation des plans ambitieux d'ENGIE Services visant à étendre la portée de l'entreprise sur les marchés canadien et américain. Il dirigera de plus, l'élaboration et l'exécution continues de stratégies et de programmes pour stimuler les ventes, faire croître l'entreprise et respecter nos promesses envers nos clients.

"Nous sommes heureux d'accueillir Lane Brennan, qui apporte une vaste expérience technique et commerciale ainsi qu'un savoir-faire éprouvé dans le soutien des stratégies de croissance des entreprises ", déclare John Rohde, chef de l'exploitation, ENGIE Services North America. "Au fur et à mesure de l'expansion des activités d'ENGIE Services, nous continuons d'attirer les meilleurs talents, comme Lane, qui contribuera à notre engagement continu envers nos clients.

Lane déménagera dans la grande région de Montréal pour travailler avec l'équipe d'ENGIE Services Canada au siège social de l'entreprise à Montréal.

A propos de ENGIE Services

ENGIE Services Inc. est un fournisseur de solutions de gestion des installations priorisant l'efficacité énergétique, destinées à la clientèle des secteurs privés et publics à l'échelle de l'Amérique du Nord. Nos experts conçoivent, développent et assurent la gestion des solutions intelligentes et durables pour les clients qui font confiance aux solutions sur mesure et aux spécialistes d'ENGIE Services pour assurer l'exploitation et l'entretien de leurs tours à bureaux, aéroports, hôpitaux, installations récréatives et industrielles. ENGIE Services possède la structure et les ressources pour réaliser des projets à long terme qui sont techniquement et financièrement complexes. Cette capacité nous permet de garantir les résultats et de gérer le cycle de vie des actifs en vue de répondre à des critères de performance précis dans un souci de rationaliser la consommation d'énergie et de réduire les coûts d'exploitation.

ENGIE Services Inc. fait partie du Groupe ENGIE, une référence mondiale en énergie et services à faible émission de carbone. En réponse à l'urgence liée aux problèmes de changements climatiques, nous avons pour ambition de devenir le chef de file mondial dans la transition vers le zéro carbone « à titre de service » envers nos clients, notamment les entreprises internationales et les autorités locales. Nous misons sur nos principales activités (énergie renouvelable, gaz, services) pour offrir des solutions clés en main concurrentielles. Grâce à nos 160 000 employés, clients, partenaires et intervenants, nous sommes une communauté de Bâtisseurs créatifs, quotidiennement engagés afin d'assurer un progrès plus harmonieux. Le Groupe est également un important fournisseur de services énergétiques et de gestion des installations pour des clients dans les domaines de l'immobilier commercial, des installations gouvernementales, des hôpitaux, des opérations industrielles et des aéroports.

ENGIE offre diverses formes d'énergie propre et de services au Canada depuis 1992. ENGIE exploite plus de 800 MW d'installations de production d'électricité dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qui sont principalement alimentées par l'énergie éolienne et solaire.

