Mode et moteurs s'unissent : « Police X Lewis Hamilton »





LA COLLECTION DE LUNETTES POLICE RÉALISÉE PAR LEWIS HAMILTON FAIT SA SORTIE MONDIALE DURANT LE GRAND PRIX D'ITALIE DE F1tm

LONGARONE, Italie, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- « Police X Lewis Hamilton », la nouvelle collection de lunettes qui inclue 10 modèles, réalisée par le quintuple champion du monde de Formule 1tm Lewis Hamilton, sera présentée en avant-première mondiale à l'occasion du Grand Prix d'Italie de F1tm dimanche 8 septembre.

Le monde de la mode et celui des moteurs s'unissent dans une collaboration entre Police et la légende de la Formule 1tm, pour donner vie à une collection de lunettes fantastique, composée de 7 modèles de lunettes de soleil et de 3 modèles de lunettes de vue, qui incarne le concept de vitesse et de design. Chaque modèle reflète le style du pilote et l'esprit de Police dans un design qui unit des formes classiques et d'inspiration rétro avec des tendances plus contemporaines. La collection est caractérisée par l'attention portée à la durabilité et à la performance grâce à l'utilisation de matériaux comme le bio-acétate, le titane et le caoutchouc, choisis pour leur fonctionnalité.

« Travailler avec Police à la création de cette collection a été une expérience incroyable. Que ce soit sur la piste et en dehors, je m'impose toujours des défis et je donne le maximum de mille et une manière, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le processus lié au design et j'ai appris énormément en travaillant conjointement avec l'équipe créative talentueuse de Police. Chaque phase de cette expérience a été enrichissante, du développement de la collection où j'ai compris la complexité du design des lunettes, jusqu'au choix des matériaux et à la personnalisation finale du produit. Ensemble, nous avons repoussé les limites et je suis donc très fier de pouvoir finalement présenter au niveau mondial la collection Police X Lewis Hamilton. » - commente Lewis Hamilton.

« Icône de la Formule 1tm et du monde de la mode, Lewis Hamilton a fait des lunettes l'un des accessoires les plus caractéristiques de son propre look. Il a vraiment accordé de l'intérêt à apprendre le processus créatif en contribuant avec son style personnel » ? ajoute Enrico Furlan, Directeur Créatif De Rigo Vision. « Cette collection ne porte pas seulement sa signature mais aussi et surtout son style inimitable et ses valeurs - tout en se mariant parfaitement avec le style et l'ADN de Police. On s'est inspiré du soin qu'il aime porter aux détails et à sa sensibilité à l'égard de thèmes importants comme celui de la durabilité. »

En plus de la collection avec Lewis Hamilton, Police est le fournisseur officiel de l'équipe de l'écurie Mercedes-AMG Petronas Motorsport et grâce à ce partenariat, les pilotes et l'équipe de course portent les lunettes de soleil et les lunettes de vue de la marque.

Née dans les années 80 en tant que marque de lunettes du Groupe De Rigo, Police signe aujourd'hui une vaste gamme de produits, tous caractérisés par l'utilisation de matériaux de grande qualité et d'un esprit urbain.

À propos de Police

Police est une marque appartenant à la société De Rigo, leader mondial dans la conception, la production et la distribution de paires de lunettes d'une qualité irréprochable. Créée en 1983, Police s'est rapidement imposée comme une marque synonyme de design raffiné et véhiculant une image forte. Grâce à sa personnalité et à sa position sur le marché qui s'est forgée au fil des années, Police a créé au fil du temps un concept de lifestyle très large, qui comprend des parfums, des montres, des bijoux et des articles de petite maroquinerie. Les collections de la marque Police sont distribuées dans plus de 80 pays, principalement en Europe, en Asie et en Amérique.

Site Internet : www.policelifestyle.com

Facebook : www.facebook.com/PoliceLifestyle

Twitter : https://twitter.com/POLICELIFESTYLE

Pinterest : www.pinterest.com/policelifestyle/

Instagram :http://instagram.com/policelifestyle

Informations sur Lewis Hamilton

Lewis Hamilton MBE a été sacré cinq fois champion du monde de Formule 1 et c'est le pilote de course britannique de Formule 1 qui connait le plus de succès, de tous les temps. Il concourt actuellement pour Mercedes-AMG Petronas Motorsport et on le considère déjà comme l'un des meilleurs sportifs de tous les temps.

Lewis n'avait que 22 ans lorsqu'il a commencé la Formule 1. En 2007, l'année qui marque ses débuts, il devient le plus jeune pilote en tête de la classification du Mondial en terminant le championnat en deuxième place avec un écart d'un seul point. En 2008, Lewis remporte le titre au cours du dernier virage de la dernière course de la saison, et devient le plus jeune et le premier pilote de couleur à gagner le championnat du Monde.

2013 signe son transfert à Mercedes AMG F1 et, avec son équipe formée de 1 200 personnes, il permet aux Flèches d'Argent de monter sur les premières marches du podium en gagnant son deuxième et troisième titre de championnat en 2014 et en 2015, en égalisant le record établi par le héros de son enfance, l'immense Ayrton Senna. Conscient que le succès et les sacrifices peuvent à tout moment lui être arrachés, Lewis reste concentré sur une perfection gagnante. Il continue en remportant deux autres titres mondiaux en 2017 et en 2018, ce qui lui permet de se mettre au même niveau que Juan Manuel Fangio et que Michael Schumacher, les seuls pilotes à détenir cinq ou plus titres mondiaux. C'est le pilote britannique ayant le plus succès dans l'histoire de l'automobile ; au cours de 242 courses, Lewis a obtenu 81 victoires, 43 tours plus rapides, il détient le plus grand nombre de points marqués (3 286), le plus grand nombre de victoires remportées sur circuits différents (26), le record de pôle positions (87).

Son attitude en dehors des circuits est également positive et intrépide, il se met constamment à l'épreuve pour s'améliorer et recherche l'inspiration dans de nouveaux projets. Il est passionné de créativité et il étudie la mode durant son temps libre. Dans son rôle d'ambassadeur pour les marques Tommy Hilfiger et Police, il a dessiné ses collections et il est devenu un invité de marque des plus importants défilés de mode du monde entier. Lewis a toujours aimé la musique, il joue du piano et de la guitare depuis sa plus tendre enfance. Il aime les sports extrêmes, il pratique régulièrement le parachutisme et le surf durant ses périodes de repos.

Son désir d'entreprendre tout ce qui fait de lui une personne unique a défini ses valeurs et sa vision de la vie et en 2016, l'inspiration intrépide et le positivisme qui le caractérisent lui permettent d'obtenir le prix de la BBC de personnalité sportive de l'année et d'entrer dans la liste des 100 personnes les plus influentes érigée par la revue TIME. Authentique natif de l'ère du numérique, Lewis est le pilote le plus suivi et qui cumule le plus d'engagements dans le monde. Ses fans sont fidèles, #TeamLH, et ses chaines sur les réseaux sociaux comptent plus de 24 millions d'abonnés, dont plus d'un million de fans sur la plateforme microblog chinoise Sina Weibo. Lewis partage souvent des moments de sa vie privée, avec des images qui montrent des moments précieux avec sa famille et ses chiens qu'il adore Roscoe et Coco ou des heures d'entrainement en salle de sport, en offrant à ses fans un aperçu du sacrifice et du travail difficile qu'implique chacun des succès qu'il obtient en piste.

Dans le futur, Lewis souhaite poursuivre sa quête constante de perfection sur la piste mais il sait qu'il faudra, un à moment donné, voir au-delà de la Formule 1. Sa réussite en Formule 1 contre toute attente, a consolidé Lewis dans son engagement à aider les jeunes à exprimer leur potentiel, où qu'ils se trouvent et indépendamment de leur origine ? et à faire de leur diversité une force.

Informations sur Mercedes-AMG Petronas Motorsport

Mercedes-AMG Petronas Motorsport est l'équipe sportive de Mercedes-Benz qui participe aux championnats FIA Formule 1tm, la plus grande compétition annuelle au monde, symbole du sport automobile.

Depuis son siège au Royaume-Uni, divisé en deux campus à la pointe de la technologie, l'écurie projette, développe, produit et met en piste les voitures de course et les véhicules hybrides conduits par le quintuple champion du monde Lewis Hamilton et par son coéquipier Valtteri Bottas.

La Formule 1tm est un sport unique du point de vue technique et humain. Ce sport demande une alchimie parfaite entre technologie à l'avant-garde, gestion et travail d'équipe pour arriver au but tant convoité au cours de 21 Grands prix qui se déroulent dans le monde entier entre mars et décembre.

Mercedes-AMG Petronas Motorsport a redéfini les standards de la Formule 1tm grâce aux victoires constructeurs et pilotes des championnats 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Durant ces cinq saisons, l'écurie a obtenu 74 victoires, 147 podiums, 84 pôle positions, elle a couru 53 tours plus rapides et a atteint la première et la deuxième position en 39 départs sur 100.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/970921/Police_x_Lewis_Hamilton.jpg

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 14:22 et diffusé par :