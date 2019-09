ESAU & HUEBER et NDL CRAFT annoncent une nouvelle alliance stratégique mondiale au sein de l'industrie brassicole et des boissons





SCHROBENHAUSEN, Allemagne, et DÉTROIT et JINAN, Chine, 5 septembre 2019 /CNW/ - Esau & Hueber, l'un des principaux fournisseurs de technologie brassicole depuis plus de quarante ans et membre du Bauer Group, ainsi que NDL Craft, un fabricant international chinois d'équipement et de réservoirs brassicoles de grande qualité, annoncent aujourd'hui une nouvelle alliance stratégique.

Cette alliance conjugue l'expertise d'Esau & Hueber à titre de prestataire de solutions complètes pour les procédés de brassage de même que les grandes capacités manufacturières de NDL Craft en Chine.

Christoph Sedlaczek, directeur général à Esau & Hueber, affirme : « Cette alliance stratégique est le fruit de changements en matière de structure et de demande de notre clientèle dans un monde où les chaînes d'approvisionnement de la planète veulent les solutions les plus abordables offertes par les fournisseurs. Des décennies d'avancées techniques ainsi que des concepts d'automatisation à la fine pointe de la technologie, comme notre système WinBrew®, sont un gage de réussite. »

Lyman Luan, président de NDL Craft, souligne : « Nous nous réjouissons de la hausse potentielle considérable de notre pénétration dans les marchés mondiaux qui découle de notre collaboration avec un partenaire européen de haute technologie comme Esau & Hueber. Cette société est un chef de file de l'industrie brassicole, de l'ingénierie, de la technologie de levure et de l'automatisation. »

Harald Koch, directeur général à Esau & Hueber, ajoute « que l'association avec NDL Craft nous place en meilleure position pour fournir à notre clientèle internationale de l'équipement brassicole de grande qualité, réduire les délais de réalisation et optimiser notre service. Les systèmes CRAFT LINE que nous avons mis au point répondent aux besoins particuliers des brasseries artisanales. La capacité de ces systèmes peut être augmentée, eux qui harmonisent la technologie professionnelle et la grande souplesse. »

À propos d'ESAU & HUEBER :

Esau & Hueber, une division de BAUER Group, compte plus de 40 ans d'expérience dans la conception et la production de modules et de systèmes fonctionnels pour l'industrie brassicole et des boissons, elle qui compte une vaste expérience en gestion des levures et en technologie d'aération.

Notre site Web : www.esau-hueber.de

À propos de NDL CRAFT :

NDL GROUP, dont le siège social se trouve en Chine, est aussi établi à Détroit, au Michigan, et à Sheffield, en Angleterre. Il s'agit d'une société de services-conseils spécialisée en ingénierie et en affaires mondiales fournissant une vaste gamme de services pour répondre aux demandes strictes de sa clientèle depuis plus de 20 ans. Fondée en 2011, NDL Craft est une société d'ingénierie et un fabricant d'équipement brassicole offrant des projets clés en main partout sur la planète.

Notre site Web : www.ndlcraft.com

Personne-ressource

Steven Syzdek

NDL Craft

www.ndlcraft.com

+1 248-850-8275

Personne-ressource

Christoph Sedlaczek

Esau & Hueber GmbH

www.esau-hueber.de

+49 8252 8985-0

SOURCE NDL Craft

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 14:21 et diffusé par :