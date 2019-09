Sécurité des enfants montréalais à vélo - Ensemble Montréal veut rendre le port du casque obligatoire pour les cyclistes de moins de 18 ans





MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le chef d'Ensemble Montréal, M. Lionel Perez, accompagné du porte-parole de l'Opposition officielle en matière de jeunesse, M. Benoît Langevin, et du Dr Hussein Wissanji, chirurgien pédiatrique au Centre universitaire de santé McGill et au Centre hospitalier universitaire de Québec, ont présenté une motion visant à protéger les jeunes Montréalais en rendant le port du casque à vélo obligatoire pour tous les cyclistes de moins de 18 ans sur le territoire de la ville.

« Aujourd'hui, nous demandons à la Ville de faire un pas très important pour la sécurité de nos familles, et particulièrement pour celle des jeunes cyclistes. On veut un Montréal qui prend ses responsabilités, et surtout, on veut moins de petites victimes dans les urgences. En 2019, aucun parent ne penserait envoyer son enfant jouer au hockey sans casque de protection; pourquoi en serait-il différent avec le vélo? », a déclaré M. Perez.

Le Dr Wissanji, une référence en matière de traumatologie infantile au Québec, a tenu à appuyer la motion de l'Opposition officielle en rappelant que la Société canadienne de pédiatrie recommande la mise en place de législation obligeant le port du casque. Il a d'ailleurs dirigé une étude collective sur le sujet qui paraîtra sous peu.

« Grâce à cette nouvelle étude québécoise, nous avons pour la première fois des données sur les habitudes de port du casque chez les cyclistes âgés de moins de 18 ans qui ont consulté dans un hôpital pédiatrique montréalais à la suite d'une collision. Entre 2007 et 2017, chaque année, une moyenne de 456 enfants ont consulté et 44 % d'entre eux rapportaient ne pas avoir porté un casque au moment de leur blessure. Un traumatisme craniocérébral (TCC) a été diagnostiqué chez 13 % de tous les enfants. Le port du casque était plus faible chez les enfants ayant subi ce type de blessure. Par ailleurs, une diminution du port du casque a également été notée chez les enfants provenant de ménages à revenus modestes ou de familles monoparentales », a expliqué le Dr Wissanji.

C'est justement pour encourager les enfants de tous les horizons à faire du vélo en sécurité que la motion d'Ensemble Montréal propose de créer un programme d'aide à l'obtention d'un casque pour les enfants provenant de familles démunies.

« La Ville de Sherbrooke, qui a adopté en 2011 un règlement obligeant les cyclistes mineurs à porter un casque, a également créé un programme d'acquisition et de distribution de casques avec l'aide de partenaires financiers. C'est la direction que vous voulons adopter à Montréal. L'idée n'est pas de pénaliser les jeunes, mais bien de les éduquer aux bienfaits du port du casque et de rendre ces casques disponibles pour les plus démunis », a précisé M. Langevin.

Pour le chef d'Ensemble Montréal, les excuses du passé ne tiennent plus.

« On a longtemps dit que le port obligatoire du casque allait réduire la pratique du vélo. Or, ce n'est pas vrai: les études réalisées dans d'autres provinces canadiennes, qui ont également légiféré sur le port obligatoire du casque, le démontrent clairement. C'est gagnant-gagnant au niveau de la mobilité et de la sécurité. Il existe un réel problème de blessures à la tête au Québec et les enfants sont particulièrement touchés par ce type d'accident. Il est grand temps d'y remédier », a conclu M. Perez.

La motion sera débattue lors du conseil municipal du 16 septembre 2019.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 14:17 et diffusé par :