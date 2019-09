Une innovation dans le domaine de la RA mobile reçoit les honneurs à la Conférence IBC





Le prix du meilleur document technique (« Best Technical Paper ») de la Conférence IBC2019 va être décerné à Sebastian Schwarz et Mika Pesonen de chez Nokia Technologies, et à Jani Nurminen, le cofondateur d'Innogiant. Leur document titré « Real-time decoding and AR playback of the emerging MPEG video-based point cloud compression standard » (décodage et reproduction en RA et en temps réel de la nouvelle norme de compression de nuage de points basée sur la vidéo MPEG) examine de façon exhaustive et synthétique les perspectives en matière d'offre d'expériences immersives sur appareils mobiles au moyen du matériel informatique déjà disponible actuellement.

Preuve de l'intérêt croissant porté aux expériences de réalité virtuelle et augmentée, les auteurs font partie d'une équipe de recherche travaillant sur de nouvelles normes et sur leur application. MPEG (ISO/IEC SC29 WG11) a élaboré un ambitieux programme de compression et de transmission d'objets en trois dimensions variant dans le temps à l'aide d'une technique connue sous le nom de « point-cloud coding » (codage en nuage de points). Une fois décodés, ces objets peuvent être facilement intégrés dans des productions de RV ou de RA. La technique proposée s'appelle V-PCC, qui signifie « video point-cloud coding » (codage vidéo en nuage de points).

Une des caractéristiques intelligentes de ce codage est qu'il exploite les technologies de codage vidéo déjà existantes telles que H.264/MPEG-4 AVC ou HEVC. Les décodeurs de ces codecs sont déjà intégrés aux smartphones actuels, ce qui devrait permettre d'accélérer la commercialisation de cette nouvelle technologie et garantir l'efficacité de la forte compression et la qualité de l'image.

« Le document aborde le problème central de cette approche : la nécessité de transformer et de synchroniser les trois flux simultanés relatifs aux informations géométriques, aux informations de texture et au remplissage de l'espace 3D », a déclaré le Dr Paul Entwistle qui préside le comité IBC d'évaluation des documents technique. « Le comité a été impressionné par l'analyse pratique du document, traitant des possibilités et des défis à venir tout en reconnaissant que l'objectif est une prouesse technique activement recherchée par les consommateurs. »

Sebastian Schwarz a affirmé : « Alors que la date de publication de la norme début 2020 approche, ce document servira de référence au code source de reproduction en RA V-PCC. IBC est clairement le meilleur endroit pour partager et débattre de ces travaux, et nous sommes ravis que notre document ait été plébiscité dans le cadre du programme axé sur les documents techniques. Recevoir le prix du meilleur document technique est un véritable honneur. Nous remercions les pairs membres du jury qui ont sélectionné notre travail. »

Le document sera présenté à la conférence le samedi 14 septembre à 15 h 30. Le prix sera remis le dimanche 15 septembre, lors de la cérémonie des IBC Awards, au cours de laquelle seront également décernés pour la première fois le « Social Responsibility Award » (prix de la responsabilité sociale) et le « Young Pioneer Award » (prix du jeune pionnier) parallèlement aux prix « IBC Innovation » et à l'« International Honour for Excellence » (prix international d'excellence). Tous les visiteurs de l'IBC sont les bienvenus à la cérémonie de remise des prix, dont l'entrée est libre.

