Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'entreprise Menthes Rito

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'entreprise Menthes Rito.

Date : Le vendredi 6 septembre 2019



Heure : 10 h



Endroit : Menthes Rito

Salle Emballage 2

375, rue Dessureault

Trois-Rivières (Québec) G8T 2L8





*Veuillez utiliser les stationnements sur le côté de la rue de l'Escadrille et entrer par la porte qui donne sur la rue de l'Escadrille pour accéder à la salle Emballage 2

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante :

affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

