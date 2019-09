Élections fédérales 2019 : La FCCF veut que les candidates et les candidats des divers partis s'engagent à doter le Canada d'un véritable cadre national d'action pour la culture





L'évolution constante de la fédération canadienne, les pressions de l'ère numérique et les occasions qu'elle amène, la modernisation de la Loi sur les langues officielles et la révision d'autre législations clés en arts et culture (par ex., droits d'auteurs, télécommunications, radiodiffusion) appellent à une nouvelle vision canadienne du développement culturel.

OTTAWA, le 5 sept. 2019 /CNW/ - La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) et son réseau national de membres réclament des candidates et des candidats politiques qui s'engagent à concevoir et mettre en oeuvre un cadre national d'action pour la culture. Contrairement aux politiques existantes dans des disciplines précises telles le livre et le film, le Canada ne possède pas de véritable politique culturelle globale.

Le gouvernement du Canada a intérêt à assurer une plus grande cohérence de ses actions pour renforcer l'identité culturelle des Canadiennes et des Canadiens, ses droits linguistiques, ainsi que la pérennité de ses institutions artistiques et culturelles et de ses communautés.

Dans l'esprit de la réconciliation avec les peuples autochtones, en soutien à la diversité des expressions culturelles au pays, pour assurer la vitalité de la francophonie canadienne et acadienne, il faut renouveler la vision. Et celle-ci doit se fonder sur une pleine expression de l'ensemble des voix des arts et de la culture au Canada.

Pour Martin Théberge, président de la FCCF, « Le processus menant au cadre national d'action pour la culture sera tout aussi important que le cadre lui-même. Tous les intervenants concernés par les arts et la culture dans la société canadienne doivent être engagés dans un même processus de construction. Il est essentiel qu'il soit inclusif, ouvert et engageant. La FCCF et son réseau sont prêts à jouer un rôle de premier plan pour participer à sa mise en oeuvre. »

Les arts et la culture agissent directement sur l'affirmation identitaire et contribuent de manière significative à l'essor du pays. Ils représentent un moteur de développement économique et d'innovation ainsi qu'un potentiel pilier de la politique étrangère canadienne. Le Canada mérite une vision claire et cohérente de ce qui le caractérise et le distingue sur les plans artistique et culturel.

En tant que voix politique des arts et de la culture de la francophonie canadienne et acadienne, la FCCF est un acteur incontournable. Forte de son réseau d'un bout à l'autre du pays depuis plus de 40 ans, elle a su faire avancer des dossiers prioritaires qui mettent en relief les besoins liés à la mise en place d'un cadre national d'action pour la culture. Son réseau rassemble sept regroupements nationaux en théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels, treize organismes oeuvrant au développement culturel et artistique dans onze provinces et territoires du Canada, ainsi qu'un regroupement de réseaux de diffusion et une alliance de radios communautaires.

