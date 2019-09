Le PLQ demande une étude sur l'impact des pesticides





QUÉBEC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Maurice Richard et porte-parole libérale en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture, Mme Marie Montpetit, réclame une étude sur les impacts de l'utilisation et de l'exposition aux pesticides sur la santé.

La députée joint ainsi sa voix à l'Union des producteurs agricoles (UPA) qui demande aussi au gouvernement de François Legault de mener une telle étude. La population et les agriculteurs doivent avoir une information éclairée et c'est le rôle de l'État d'offrir des réponses à leurs préoccupations.

Mme Montpetit souhaite que cette étude répertorie les effets des pesticides du champ à l'assiette. Les résultats de cette analyse permettront d'instaurer de meilleures pratiques en matière agricole en respect de l'environnement. L'ensemble des consommateurs québécois en sortiront gagnants.

Les agriculteurs québécois sont innovants et souhaitent en faire plus pour favoriser une agriculture plus verte et performante. Pour y arriver, ils doivent avoir toute l'information appropriée en main. Le gouvernement a aussi la responsabilité de les soutenir pour réussir ce virage.

L'Union des producteurs agricoles a d'ailleurs réclamé au gouvernement des indemnisations pour les agriculteurs qui font l'effort de réduire leur utilisation de pesticides. L'UPA est toujours en attente d'un retour du gouvernement alors que les travaux de la commission parlementaire portant sur les pesticides débuteront le 23 septembre.

« Plusieurs questions restent sans réponses quant à l'utilisation des pesticides et leurs impacts sur notre santé. Le gouvernement se doit de documenter le sujet afin de nous permettre de prendre des décisions éclairées comme société. Il doit aussi mettre en place les conditions gagnantes afin de permettre à nos agriculteurs de développer les meilleures pratiques qui soient. »

Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole libérale en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture

