Le CN et Evergreen prolongent leur entente de partenariat intermodal





MONTRÉAL, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et Evergreen Line sont heureux d'annoncer que la relation qu'ils entretiennent depuis 27 ans se poursuivra grâce à une nouvelle entente qui prolonge leur partenariat intermodal.



Evergreen et le CN ont depuis longtemps établi un partenariat mutuellement avantageux, Evergreen faisant escale dans des ports desservis par le CN tels que Vancouver, Prince Rupert et Halifax. Cette nouvelle entente renforce la relation privilégiée entre les deux entreprises.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec le CN », a affirmé Roy Amalfitano, vice-président d'Evergreen Shipping Agency (America) Corporation, l'agence générale d'Evergreen Line pour l'Amérique du Nord. « Après presque 30 ans d'une étroite collaboration, nous nous réjouissons de pouvoir compter sur l'excellence en matière de services de transport du CN et sur son réseau nord-américain unique qui relie trois côtes. »

« Nous sommes fiers qu'Evergreen continue d'apprécier la portée et l'excellence du réseau du CN dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Keith Reardon, premier vice-président Expansion de la chaîne d'approvisionnement, Produits de consommation au CN. « La croissance stratégique et rentable est un pilier du programme du CN, ce qui signifie faire partie de la solution qui permet à Evergreen de poursuivre son expansion sur le marché nord-américain et au-delà. »

Cette annonce est la dernière d'une série d'annonces récentes qui découlent des efforts que le CN concentre sur une croissance rentable dans le secteur intermodal, le CN étant toujours déterminé à offrir le meilleur service ferroviaire intermodal en Amérique du Nord.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

Source Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Paul Butcher Directeur principal Vice-président Relations avec les médias, CN Relations avec les investisseurs, CN 514 399-7956 514 399-0052

