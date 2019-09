Les résidents du Nord-Est du Nouveau-Brunswick profiteront d'installations d'eau potable ainsi que de routes et d'espaces communautaires améliorés





MALTEMPEC, NB, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans la modernisation des installations communautaires et dans l'amélioration des routes pour garantir aux Canadiens et à leurs familles un accès à des infrastructures qui répondent à leurs besoins et permettent l'établissement de collectivités dynamiques, tout en favorisant la création de bons emplois qui contribuent à la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Robert Gauvin, vice-premier ministre, ministre du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine, au nom de l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice et ministre responsable de la Société de développement régional, ont annoncé des investissements dans trois projets d'infrastructure qui permettront d'améliorer les routes, les conduites d'alimentation en eau et les espaces communautaires dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick.

À Maltempec, les investissements contribueront à l'amélioration d'un tronçon de 3,1 km de la route 350, entre le chemin Lavigne et l'allée Sutherland. Les travaux permettront d'améliorer la fiabilité de la route dans les collectivités de Maltempec et de Landry Office. À Tracadie-Sheila, des investissements appuieront une étude en prévision de l'installation d'une future conduite d'alimentation en eau jusqu'au parc commercial, sur la rue Rivière-à-la-Truite. Le troisième projet prévoit la rénovation du bâtiment du Détachement de la GRC de Shippagan dans le but d'en faire un centre communautaire moderne.

Par la réalisation de ces projets, il sera possible d'offrir aux résidents, aux commerçants et aux visiteurs du Nord-Est du Nouveau-Brunswick une eau de meilleure qualité, un approvisionnement en eau fiable et continu, des routes sécuritaires aux surfaces lisses qui permettront aux résidents de rentrer chez eux rapidement pour retrouver leurs proches, ainsi qu'un nouvel espace amélioré qui servira de lieu de rassemblement pour la collectivité des Néo-Brunswickois.

Le gouvernement du Canada investit plus de 683 000 $ dans ces projets au titre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées et du Fonds des petites collectivités du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick versera une contribution de plus de 671 000 $, et les municipalités participantes investiront plus de 111 000 $.

Citations

« Ces projets feront en sorte que les résidents du Nord-Est du Nouveau-Brunswick auront accès à une quantité suffisante d'eau portable et salubre, à des routes fiables et à des espaces communautaires modernes où se rassembler et échanger des idées. Ce sont des investissements non seulement dans notre infrastructure, mais également dans notre population et les possibilités qui lui sont offertes de s'épanouir. »

Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel de veiller à ce que les collectivités de l'ensemble du Canada disposent d'infrastructures modernes pour bâtir un avenir sain et durable. Ces investissements sont indispensables pour bâtir des collectivités solides aux Nouveau-Brunswick qui peuvent atteindre leur plein potentiel. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Les investissements dans ces importants projets d'infrastructure seront avantageux pour les résidents et les entreprises de plusieurs collectivités de la Péninsule acadienne. »

L'honorable Robert Gauvin, vice-premier ministre, ministre du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine, au nom de l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice et ministre responsable de la Société de développement régional

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets liés aux infrastructures vertes, dont 5 milliards de dollars peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies :la stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies :la stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural mise sur des investissements fédéraux permanents et présente une vision de l'avenir en indiquant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

la main-d'oeuvre qualifiée et l'immigration;



l'innovation;



la croissance propre et les changements climatiques;



le commerce et l'investissement;



l'infrastructure.

Produits connexes

Document d'information

Les résidents du nord-est du Nouveau-Brunswick profiteront de routes et d'espaces communautaires améliorés

Un financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial permettra d'appuyer trois projets dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, y compris l'amélioration des routes, de l'alimentation en eau potable et des infrastructures communautaires.

Le gouvernement du Canada investit plus de 683 000 $ dans ces projets au titre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (ICRN), du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et du Fonds des petites collectivités (FPC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick versera une contribution de plus de 671 000 $, et les municipalités participantes investiront plus de 111 000 $.

Renseignements sur les projets

Nom du projet Fonds Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Asphaltage - Route 350, du chemin Lavigne à l'allée Sutherland ICRN Ce projet prévoit l'asphaltage d'un tronçon d'approximativement 3,1 km de la route 350, entre le chemin Lavigne et l'allée Sutherland. 559 500 $ 559 500 $ 0 $ Conduite d'aqueduc de la route Tilley à la rue Rivière-à-la-Truite - Municipalité régionale de Tracadie FEPTEU Ce projet prévoit la préparation des plans préliminaires de la future conduite d'alimentation pour le transport d'eau potable entre la nouvelle conduite principale d'eau de la route Tilley et le parc commercial de la rue Rivière-à-la-Truite. La portée des travaux comprendra l'arpentage d'environ 7,0 km de terres. 25 185 $ 12 592 $ 12 593 $ Transforma-tion d'un bâtiment en un centre communau-taire FPC Ce projet prévoit des travaux de rénovation pour la transformation d'un bâtiment de détachement de la GRC en un centre communautaire. Les travaux comprendront la rénovation du rez-de-chaussée et du sous-sol ainsi que l'embellissement de l'extérieur du bâtiment. 99 071 $ 99 071 $ 99 072 $

Liens connexes

