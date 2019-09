Blis est la première entreprise mondiale d'intelligence géospatiale à offrir la vérification indépendante des données de localisation par Location Sciences





Blis et Location Sciences annoncent une alliance afin de stimuler la transparence et la vérification des données dans l'industrie publicitaire

LONDRES, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Blis, le chef de file mondial de renseignements du monde réel, a annoncé aujourd'hui qu'il serait la première entreprise mondiale d'intelligence géospatiale à adopter la vérification indépendante de la qualité des données via une société indépendante de vérification des données de localisation, Location Sciences (AIM : LSAI).

Blis et Location Sciences convergent dans un objectif commun de plus grande transparence et d'intégrité des données dans l'industrie publicitaire. À une époque où les clients attendent plus de responsabilité de la part de leurs partenaires technologiques ainsi qu'une plus grande transparence de leur activité numérique, cette alliance ouvre la voie à des améliorations substantielles en termes de précision des données. Les clients exigent une vérification externe et le produit Verify de Location Sciences peut désormais offrir cette garantie et cette vérification indépendante supplémentaire à la clientèle de Blis.

Greg Isbister, PDG de Blis, a commenté : « La transparence et la précision des données sont au centre de notre métier, elles soutiennent tout ce que nous faisons. Notre technologie propriétaire, Smart Pin, élimine plus de 80 % des données reçues parce qu'elles ne correspondent pas à nos standards en termes de qualité et de précision. Nos clients font appel à nous pour des données de qualité supérieure afin de mieux appréhender leur clientèle et ainsi stimuler l'intérêt et les ventes. Être homologuée de manière indépendante par Location Sciences, pour la précision de la qualité du signal ainsi que pour celle de la localisation des données, ajoute une couche précieuse d'authentification impartiale pour nos clients. Nous sommes fiers d'être les premiers de notre secteur à offrir des données vérifiées de manière indépendante à l'échelle mondiale. »

À travers le numérique, les clients attendent une plus grande transparence afin de pouvoir garantir la production de campagnes promotionnelles les plus efficaces et les plus percutantes, en particulier dans la programmatique où il existe de grandes disparités dans les degrés de qualité. Les clients sont désormais habitués à la visibilité et aux mesures de sécurité des marques, et la précision des données de localisation est un autre indicateur clé qui nécessite un suivi.

Mark Slade, PDG de Location Sciences, a déclaré : « Avec Blis, nous prenons la tête au niveau mondial en termes de transparence dans les données de localisation. Sur un marché dans lequel les fournisseurs peuvent tous s'ériger en experts de la localisation, notre expérience prouve que les meilleurs sont les premiers à adopter la vérification indépendante. L'adoption de Verify est un gage de qualité de la plateforme de Blis et les données ont obtenu un score presque parfait (99 %) lors de nos essais ? montrant une nouvelle fois que la qualité et la précision peuvent être atteintes dans ce secteur. La confiance de Blis dans ses données démontre d'autant plus l'approche honnête et ouverte que l'entreprise adopte vis-à-vis de ses clients. »

À propos de Blis

Blis est le leader mondial des renseignements issus du monde réel. Nous nous spécialisons dans la compréhension du véritable comportement humain en analysant de vastes quantités de données de localisation mobiles. Cela donne aux entreprises un outil exceptionnellement puissant : la vérité sur ce que font réellement les gens, pour améliorer l'engagement des consommateurs et permettre une hausse mesurable des ventes.

Notre plateforme intelligente fournit une transparence, une envergure et une précision sans égales grâce à trois technologies propriétaires : SmartPin, Smart Scale et Smart Places. Cela permet une planification, une stimulation et une évaluation plus efficaces pour les marketeurs comme pour les décisionnaires, alimentant la prochaine génération de marketing axé sur les connaissances.

Avec 33 bureaux à travers cinq continents, Blis travaille avec les sociétés les plus importantes et les plus axées sur la clientèle au monde à travers tous les marchés verticaux, dont Unilever, Samsung, McDonald's, HSBC, Mercedes Benz et Peugeot, ainsi que toutes les agences médias importantes, pour atteindre plus d'un milliard d'appareils mobiles par an. Pour en savoir plus, consultez le site blis.com.

À propos de Location Sciences Group PLC :

Location Sciences est un important fournisseur mondial de vérification de localisations pour l'industrie publicitaire numérique d'une valeur de 106 milliards de dollars. Nous travaillons en partenariat avec les marques, les agences médias et les fournisseurs afin de réduire le gaspillage d'annonces et améliorer l'efficacité des campagnes publicitaires géolocalisées.

Le marché de la publicité numérique reste non réglementé et non surveillé, et le montant dépensé pour la fraude publicitaire est estimé à 19 milliards de dollars en 2018. Location Sciences a développé Verify, le premier produit indépendant de vérification de la localisation au monde. Grâce aux technologies de reconnaissance des schémas et de machine learning sophistiqués Verify détecte les publicités frauduleuses de localisation et met à jour l'imprécision des données de localisation afin de faire revenir l'intégrité, la transparence et la confiance au sein du marché.

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 12:32 et diffusé par :