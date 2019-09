Le premier ministre annonce la nomination d'une nouvelle lieutenante-gouverneure pour le Nouveau-Brunswick





OTTAWA, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Brenda Murphy comme prochaine lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

Mme Murphy milite depuis longtemps pour la justice sociale. Elle a consacré sa vie à servir les Canadiens, à faire avancer l'égalité des sexes et à éliminer la pauvreté. Pendant vingt ans, elle a dirigé un réseau visant à appuyer les femmes du Nouveau-Brunswick. De plus, elle a siégé à des conseils consultatifs portant sur la pauvreté et la condition féminine aux niveaux fédéral et provincial. Elle a également représenté sa communauté pendant trois mandats à titre de conseillère municipale.

Mme Murphy a fait du bénévolat auprès d'une foule d'organismes et de conseils qui appuient le logement, la justice et l'égalité des sexes. Sa nomination est soumise suite au décès de l'ancienne lieutenante-gouverneure, l'honorable Jocelyne Roy Vienneau, qui est décédée le mois dernier à la suite d'un cancer.

« Mme Murphy a passé des dizaines d'années à faire avancer l'égalité des sexes et à aider à sortir les gens de la pauvreté. Elle continuera d'apporter des contributions importantes à sa province et à notre pays, et je sais qu'elle servira bien les gens du Nouveau-Brunswick en tant que nouvelle lieutenante-gouverneure. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les lieutenants-gouverneurs sont les représentants personnels de Sa Majesté la reine du Canada dans leur province respective. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Reine, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales et de visiter les communautés.

dans leur province respective. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Reine, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales et de visiter les communautés. Les lieutenants-gouverneurs sont nommés par Son Excellence la très honorable Julie Payette , gouverneure générale du Canada , sur la recommandation du premier ministre. Leur mandat est d'une durée d'au moins cinq ans.

