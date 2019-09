Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder son soutien au Festival Envol et macadam





QUÉBEC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Festival Envol et macadam, qui se déroule dans la ville de Québec jusqu'au 7 septembre.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 59 000 $ pour soutenir cet événement d'envergure.

Depuis ses débuts, le Festival Envol et macadam reçoit des groupes du Québec et de l'étranger afin de satisfaire un public composé d'amateurs de musique alternative. Il permet également à des artistes émergents de se produire devant une foule importante et de nombreux professionnels de l'industrie.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie un montant de 35 000 $ provenant du Programme d'appui aux actions régionales alors que le ministère du Tourisme accorde une somme de 24 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Cet événement constitue un incontournable de la rentrée pour les amateurs de musique alternative. Pour plusieurs artistes émergents, c'est une occasion unique de se faire connaître du public. J'invite donc tous les citoyens à participer à ce festival, qui contribue au développement économique et au rayonnement de la région de la Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est avec fierté que votre gouvernement soutient le Festival Envol et macadam, qui met en valeur les artistes de musique alternative tout en contribuant à la grande diversité de l'offre événementielle du Québec. Ce grand rendez-vous festif et dynamique accueille des milliers de festivaliers venus s'en mettre plein les oreilles et la vue dans la magnifique ville de Québec. Leur présence dans la Vieille Capitale génère des retombées touristiques importantes pour la région. J'invite d'ailleurs les visiteurs à explorer les environs pour découvrir les nombreux attraits touristiques proposés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Liens connexes :

www.quebec.ca/fierpartenaire

www.scn.gouv.qc.ca

Suivez-nous sur les médias sociaux :

Ministère du Tourisme :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 11:38 et diffusé par :