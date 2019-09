Les Confections Carcajou pourront accroître leur productivité





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 230 000 $ à l'entreprise outaouaise

GATINEAU, QC, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'entreprise Confections Carcajou (Carcajou) est un chef de file dans la fabrication d'accessoires destinés au secteur de la défense. Pour poursuivre sa croissance, Carcajou bénéficiera d'une contribution remboursable de 232 500 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, elle pourra réaliser un projet qui lui permettra d'améliorer sa productivité et d'augmenter sa capacité de production.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Pontiac, William Amos. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement aux Confections Carcajou d'acquérir et d'installer des équipements numériques, notamment une table à dessin et une table de coupe au laser contrôlées par ordinateur, ainsi que des machines à coudre programmables. Ce projet mènera à la création de cinq emplois à Gatineau.

Créée en 2007 par André De Carufel, un vétéran canadien, l'entreprise Confections Carcajou ltée se spécialise dans la conception et la fabrication d'accessoires destinés au secteur de la défense. Son produit phare est une bretelle d'arme ultra résistante destinée aux Forces armées canadiennes. L'entreprise conçoit et fabrique également une gamme d'accessoires tels que des sacs, des contenants, des trousses médicales, des couvertures et des pochettes de munitions, ayant tous pour caractéristiques d'être légers et très résistants. Reconnue pour la qualité et la durabilité de ses produits manufacturés, Carcajou est intégrée à une chaîne de valeur d'un grand donneur d'ordres, auquel il vend l'entièreté de ses bretelles d'armes. Les produits de Carcajou sont, pour le moment, vendus seulement au Canada.

En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes ou dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation.

« Soutenir nos entreprises d'ici a toujours été une priorité pour notre gouvernement. La croissance de nos entreprises dépend de leur capacité à s'adapter aux technologies numériques, à les adopter et à les intégrer. Je suis fier de cet investissement de DEC dans les Confections Carcajou, une entreprise de calibre mondial, créée par un vétéran canadien, qui fait rayonner tout l'Outaouais. Cet investissement leur permettra non seulement d'assurer leur croissance et celle de l'économie de la région, mais aussi de continuer à offrir des produits de qualité aux Forces armées canadiennes. »

William Amos, député de Pontiac

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Confections Carcajou annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce à l'amélioration de sa productivité et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« C'est un grand honneur pour Confections Carcajou de se voir consentir un appui financier par Développement économique Canada. Sans ce soutien, nous aurions du mal à poursuivre adéquatement nos activités : nous ne fournissons plus à la demande! Grâce à ces fonds, je suis confiant que nous demeurerons compétitifs et pourrons poursuivre les démarches que nous avons entreprises, notamment pour le développement de nouveaux marchés. »

André De Carufel, président de Confections Carcajou

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

