Le secteur de la baie de goji du bassin du Tsaidam devrait se reprendre

XINING, Chine, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Récemment, le deuxième forum sur les baies de goji bio et enrichies en sélénium du Tsaidam, a été inauguré à Delingha, dans la préfecture autonome mongole et tibétaine de Haixi, province du Qinghai (Chine).

Le secteur de la baie de goji (ou lyciet de Chine) du bassin du Tsaidam, dans la province du Qinghai, au nord-ouest de la Chine, devrait être stimulé par le redressement des prix, prédisent les spécialistes lors d'un récent sommet sur les baies de goji bio et enrichies en sélénium.

Le bassin du Tsaidam, qui se trouve en grande partie dans la préfecture autonome mongole et tibétaine de Haixi, est la deuxième plus grande aire de culture des baies de goji en Chine. C'est aussi la plus haute région au monde de plantations permanentes de baies de goji. Le bassin bénéficie d'un ensoleillement suffisant, d'une grande amplitude thermique entre le jour et la nuit et de sols riches en sélénium, ce qui permet de cultiver des baies de qualité.

D'après le rapport annuel de l'indice des prix des baies de goji Xinhua-Tsaidam, la hausse des prix avant 2015 a fortement stimulé la croissance de la production dans le bassin du Tsaidam, provoquant une surproduction et un fléchissement progressif des prix.

Selon le Gouvernement de la préfecture autonome mongole et tibétaine de Haixi de la province du Qinghai, les autorités locales ont décidé d'agir et mis en oeuvre une série de politiques favorables, lancé l'indice des prix des baies de goji Xinhua-Tsaidam avec le Service d'information économique chinois (SIEC) de l'agence de presse Xinhua et créé des bases et des zones de démonstration connexes pour l'exportation, la promotion de l'image de marque et la qualité des baies de goji, etc.

Après trois à cinq ans d'autorégulation, les prix des baies de goji du bassin ont amorcé une hausse en 2019 et pourraient offrir de meilleures perspectives à la récolte de cette année.

Les chiffres révèlent que l'aire de culture des baies de goji dans la préfecture autonome mongole et tibétaine de Haixi représente à ce jour près de 500 000 mu (environ 33 333,33 hectares), un rendement total de fruits secs supérieur à 80 000 tonnes métriques (tonnes) et une valeur de production qui devrait atteindre 2,416 milliards de yuans, soit respectivement 55 fois, 171 fois et 73 fois supérieure à celle de 2008.

