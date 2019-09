Nouvel investissement fédéral dans les installations sportives pour les Jeux du Canada de 2021





WELLAND, ON, le 5 sept. 2019 /CNW/ - L'investissement dans les infrastructures de loisirs encourage les membres des collectivités à se réunir et à demeurer actifs. Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures sportives et de loisirs jouent un rôle clé en appuyant le dynamisme des collectivités tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; Vance Badawey, député de Niagara-Centre; Chris Bittle, député de St. Catharines; Jim Bradley, président de la région de Niagara; Frank Campion, maire de Welland; Walter Sendzik, maire de St. Catharines; Terry Ugulini, maire de la ville de Thorold; Gervan Fearon, président et vice-chancelier de l'Université Brock; et Doug Hamilton, président des Jeux du Canada de 2021, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction de deux nouvelles installations sportives, la réhabilitation de sept autres emplacements pour les sports et l'achat de nouvel équipement sportif spécialisé pour deux événements, qui seront tous utilisés pour les Jeux du Canada de 2021.

Ces investissements profiteront aux athlètes de partout au pays, mais aussi et surtout aux résidents de la région de Niagara. Les investissements réalisés par le gouvernement fédéral deviendront des atouts permanents pour les résidents pendant de nombreuses années.

La ville de Thorold bénéficiera de la construction du parc des Jeux du Canada, qui accueillera de nombreux événements sportifs, notamment le centre sportif Abilities, les installations pour l'athlétisme, le centre pour le volleyball de plage, le pavillon de cyclisme en plein air et le centre de protection de l'environnement.

Une piscine modulaire hors terre installée temporairement à l'Université Brock sera transférée à la ville de Lincoln et utilisée comme piscine communautaire à l'issue des Jeux.

La ville de St. Catharines profitera quant à elle de la construction du nouveau centre d'aviron Henley, de la modernisation des installations de plongée et de rugby de l'université Brock et de la réhabilitation d'un terrain de baseball au stade George Taylor.

Les résidents de Grimsby, de Niagara Falls, de Wainfleet, de Welland et de West Lincoln pourront profiter de l'amélioration de plusieurs terrains de baseball et de balle molle.

L'investissement de 29 millions de dollars du gouvernement du Canada est octroyé dans le cadre du volet des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Sport Canada consacre 3 millions de dollars supplémentaires à des projets alors que le gouvernement de l'Ontario, 11 municipalités hôtes et l'Université Brock fournissent le financement restant.

Citations

« Les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, telles que les centres sportifs et de loisirs, soutiennent le dynamisme et l'activité des collectivités et génèrent de la croissance économique. Le gouvernement du Canada a entendu l'appel des gouvernements municipaux de Niagara et est toujours prêt à investir dans nos communautés et nos jeunes. Les nouvelles installations pour les Jeux du Canada de 2021 laisseront un héritage sportif qui favorisera l'accès aux infrastructures de loisirs de qualité et améliorera la vie des Canadiens de la région de Niagara pour les générations à venir. »





L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les Jeux du Canada de 2021, tenus dans la région de Niagara, représentent une belle occasion pour Thorold, Welland et Port Colborne. Ces jeux laisseront un héritage durable grâce à l'investissement dans un tout nouveau parc des Jeux du Canada à Thorold et à la modernisation du Centre international Flatwater de Welland. Les Jeux offriront de nouvelles possibilités de promouvoir les infrastructures de loisirs, de créer de bons emplois et de renforcer l'économie de Niagara. En tant que député de Niagara-Centre, je suis fier de soutenir ces Jeux et j'ai hâte d'encourager nos athlètes! »

Vance Badawey, député de Niagara Centre

« L'engagement d'aujourd'hui envers les Jeux d'été du Canada représente un investissement important dans l'infrastructure sportive de Niagara. St. Catharines a acquis la réputation de tenir des événements sportifs de calibre mondial, et les investissements annoncés aujourd'hui, y compris les améliorations importantes apportées au centre d'aviron Henley, serviront Niagara maintenant et dans l'avenir. »



Chris Bittle, député de St. Catharines

« La région de Niagara se réjouit de l'engagement financier pris par le gouvernement fédéral d'aider à couvrir les coûts de la construction de projets de legs pour les Jeux d'été du Canada de 2021. Cette annonce donne le feu vert nécessaire pour faire avancer notre plan dès maintenant et contribuera énormément au succès des Jeux. »





Jim Bradley, président de la région de Niagara

« J'aimerais remercier le ministre Champagne d'avoir choisi notre Centre international Flatwater de Welland de calibre mondial pour cette annonce de financement très importante et bienvenue. Ce financement permettra d'assurer le succès des Jeux du Canada de 2021 qui réuniront des milliers d'athlètes, d'entraîneurs et de spectateurs de partout au Canada à Welland et à Niagara. »

Frank Campion, maire de Welland

« Merci au gouvernement fédéral d'appuyer les Jeux d'été du Canada à Niagara. Les Jeux constitueront une occasion de transformation pour nos collectivités et laisseront un héritage aux générations à venir. Merci à tous nos partenaires d'investir dans la région de Niagara. »

Walter Sendzik, maire de St. Catharines

« Lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble, nous sommes en mesure de réaliser quelque chose de spécial. Les Jeux d'été du Canada de 2021 en sont un exemple et laisseront ici à Niagara des installations patrimoniales de calibre mondial sur lesquelles nous pourrons miser pour aller de l'avant. »

Terry Ugulini, maire de Thorold

« Accueillir la nation pour les Jeux d'été du Canada de 2021 sera une grande source de fierté et de réalisations pour la région de Niagara. L'aide financière fournie par le gouvernement du Canada sera appréciée par les gens de toute la collectivité et permettra à la région de Niagara d'être mise en valeur dans tout le pays. L'Université Brock est fière de pouvoir fournir des terrains, des installations et un soutien financier pour les Jeux, et c'est un honneur de travailler avec d'autres partenaires et une équipe fantastique pour faire de cette initiative une réussite. »

Gervan Fearon, président et vice-chancelier, Université Brock

Membre, Société hôtesse des Jeux du Canada de 2021

« Notre Société hôtesse des Jeux du Canada de 2021 est extrêmement enthousiasmée par les fonds supplémentaires consacrés aux infrastructures par le gouvernement fédéral. Les installations nouvelles ou améliorées apporteront une grande contribution aux compétitions sportives des Jeux et constitueront un héritage important pour la région de Niagara pendant de nombreuses années après les Jeux. »

Doug Hamilton, président du conseil, Société hôtesse des Jeux d'été du Canada de 2021

Faits en bref

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du . Au total, 25,3 milliards de dollars de ce financement servent à soutenir des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Liens connexes

