Conseil supérieur de l'éducation - Neuf nominations dans la région de Montréal

QUÉBEC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Maryse Lassonde, annonce la nomination de 17 nouveaux membres et le renouvellement du mandat de 11 autres membres qui siégeront à l'une des 5 commissions du Conseil ou au Comité du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation. Elle profite de l'occasion pour les féliciter et les remercier de leur implication importante comme bénévoles au sein du Conseil.

Neuf de ces membres viennent de la région de Montréal :

M me Najiah Balladin , parent d'élève (Commission de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire);

parent d'élève (Commission de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire); M. Christian Bégin (renouvellement), professeur à l'Université du Québec à Montréal (Commission de l'enseignement et de la recherche au collégial);

(renouvellement), professeur à l'Université du Québec à Montréal (Commission de l'enseignement et de la recherche au collégial); M me Fanny Gérin-Lajoie (renouvellement), directrice de programmation, d'évaluation et de développement à Fusion Jeunesse (Commission de l'enseignement et de la recherche universitaires);

(renouvellement), directrice de programmation, d'évaluation et de développement à Fusion Jeunesse (Commission de l'enseignement et de la recherche universitaires); M. Daniel Guitton (renouvellement), professeur en neurosciences à la Faculté de médecine de l'Université McGill (Commission de l'enseignement et de la recherche universitaires);

(renouvellement), professeur en neurosciences à la Faculté de médecine de l'Université McGill (Commission de l'enseignement et de la recherche universitaires); M me Julie Marquis , conseillère syndicale au Service de recherche et de condition féminine de la Confédération des syndicats nationaux (Commission de l'éducation des adultes et de la formation continue);

conseillère syndicale au Service de recherche et de condition féminine de la Confédération des syndicats nationaux (Commission de l'éducation des adultes et de la formation continue); M me Chantal Plamondon , enseignante en techniques de physiothérapie au Cégep Marie-Victorin (Commission de l'enseignement et de la recherche au collégial);

enseignante en techniques de physiothérapie au Cégep Marie-Victorin (Commission de l'enseignement et de la recherche au collégial); M me Anne-Marie Poirier , directrice des services pédagogiques à l'École Succès Scolaire (Commission de l'enseignement secondaire);

directrice des services pédagogiques à l'École Succès Scolaire (Commission de l'enseignement secondaire); M. Michel Turcotte , directeur adjoint du Service des ressources éducatives à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (Commission de l'enseignement secondaire);

directeur adjoint du Service des ressources éducatives à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (Commission de l'enseignement secondaire); M. Stéphane Villeneuve, professeur en intégration des technologies de l'information et de la communication en éducation à l'Université du Québec à Montréal (Comité du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation).

Les membres des commissions et du comité du Conseil sont nommés par ce dernier après consultation des institutions et des organismes intéressés par l'ordre ou le secteur d'enseignement visé. Soulignons toutefois qu'ils n'agissent pas à titre de porte-paroles de leur organisation respective, mais que c'est par l'expression de leur point de vue et leur expertise qu'ils contribuent à ce que les travaux du Conseil tiennent compte de la diversité des perspectives. Leur mandat est d'au plus trois ans et n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois.

Le Conseil supérieur de l'éducation :

A été institué en 1964 en tant qu'organisme indépendant de consultation et de réflexion en vue du développement d'une vision globale et prospective de l'éducation;

Conseille le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et lui fait des recommandations sur toute question relative à l'éducation;

Est constitué d'une table de 22 membres nommés par le gouvernement et issus du monde de l'éducation et d'autres secteurs d'activité de la société québécoise, ainsi que d'une centaine de membres bénévoles siégeant à l'une des cinq commissions ou au Comité du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation;

Accomplit sa mission par l'exercice de trois actions : la recherche, les consultations et les délibérations.

