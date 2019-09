Valence conseille CPS Performance Materials sur l'acquisition de GEO Specialty Chemicals





The Valence Group a conseillé CPS Performance Materials (" CPS ") dans le cadre de son acquisition de GEO Specialty Chemicals (" GEO "). CPS est une société de portefeuille d'Arsenal Capital Partners (" Arsenal "). Les modalités de l'acquisition n'ont pas été divulguées.

GEO est un fournisseur diversifié de produits chimiques et de matériaux spécialisés pour les marchés des revêtements, des adhésifs, du médical, du traitement des eaux et de la construction. La société opère dans trois divisions - Peintures et Revêtements, Traitement de l'eau et Spécialités et Construction - avec des positions de leader dans ses produits chimiques primaires à partir de 19 sites de production aux États-Unis et en Europe.

À propos de CPS Performance Materials

CPS Performance Materials est un fabricant diversifié de produits chimiques spécialisés qui fabrique des additifs pour revêtements, des intermédiaires pharmaceutiques et des API, des solutions d'éclairage chimiques, des polymères de performance et des produits chimiques fins et intermédiaires.

À propos d'Arsenal Capital Partners

Arsenal est une société de capital-investissement de premier plan qui se spécialise dans les placements dans des sociétés industrielles spécialisées du marché intermédiaire et dans les entreprises du secteur de la santé. Depuis sa création en 2000, Arsenal a levé 5,3 milliards de dollars en fonds d'investissement institutionnels, réalisé 45 investissements dans des plateformes et effectué 30 projets de réalisation. Arsenal investit dans des secteurs de l'industrie dans lesquels l'entreprise possède des connaissances et une expérience antérieures importantes et recherche des sociétés dont la valeur d'entreprise se situe généralement entre 100 et 500 millions de dollars. Le cabinet travaille avec les équipes de direction pour bâtir des entreprises d'importance stratégique avec des positions de premier plan sur le marché, une forte croissance et une forte valeur ajoutée.

À propos de The Valence Group

The Valence Group est une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et des matériaux et des secteurs connexes. L'équipe de The Valence Group regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines des services bancaires d'investissement et du conseil stratégique dans les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent tous exclusivement à l'offre de services-conseils dans ces secteurs. Les bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.

