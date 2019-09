Ouverture du Café Air Canada à l'aéroport Toronto-Pearson, proposant aux clients une expérience aéroportuaire unique de café-bar





Note de la rédaction : Une vidéo vous permet de visiter le nouveau Café Air Canada à https://vimeo.com/356452948

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada dévoile sa plus récente offre destinée à ses clients de marque : le Café Air Canada à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto. Idéalement situé dans la zone des portes d'embarquement des vols intérieurs, le Café Air Canada propose aux clients une vaste sélection de boissons de spécialité à emporter, ou à déguster sur place en profitant du Wi-Fi gratuit dans un décor décontracté de type bistro.

« Nous sommes ravis de dévoiler ce produit novateur, qui, nous en sommes persuadés, suscitera l'engouement non seulement de nos clients, mais aussi de toute l'industrie. La clientèle de marque d'Air Canada peut profiter de ce nouveau Café, qui révolutionne l'expérience de café-bar, à l'aéroport Toronto-Pearson. Les clients y trouvent une vaste sélection de boissons et d'aliments à emporter », a souligné Andrew Yiu, vice-président - Produits, d'Air Canada.

Au comptoir du barista, nos clients peuvent se procurer du jus d'orange fraîchement pressé, un vaste choix de cafés Lavazza, des cocktails sans alcool, des boissons chaudes de spécialité ou du café Lavazza infusé à froid. Un comptoir libre-service propose des produits de Greenhouse Juice, comme des kombuchas et une variété de jus biologiques pressés à froid offerts en bouteilles de format individuel, du café, du thé, des eaux aromatisées, des boissons gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées. Divers autres produits séduiront les palais, comme des truffes au chocolat Lindt, du fromage fin OKA et des pâtisseries haut de gamme Goûter.

Avant 11 h, une invitante sélection d'aliments pour le petit-déjeuner, comme du yogourt, des fruits frais et des viennoiseries est offerte aux clients. Après 11 h, le Café propose un assortiment de salades fraîchement préparées, de sandwichs, de fromages et plus encore. Les clients ont accès au Wi-Fi gratuit, ainsi qu'au contenu de plus de 7 000 journaux et magazines numériques dans 60 langues offerts dans le cadre d'un partenariat conclu avec PressReader.

L'un des attraits du Café est une grande murale de l'artiste canadien Shawn Evans représentant les lieux où il a vécu et voyagé. Cette oeuvre, puisant dans les souvenirs de l'artiste, évoque les espaces vastes et profonds que l'on retrouve sous le ciel des Prairies, les régions montagneuses de l'Ouest et le paysage urbain de Toronto.

Le Café Air Canada ouvre officiellement le vendredi 6 septembre et s'ajoute aux salons Feuille d'érable exploités à Toronto-Pearson. Il est situé à la porte D20 et est ouvert tous les jours, toute la journée. Il peut confortablement accueillir 109 clients et est équipé de prises électriques et de ports USB à divers endroits, de toilettes et d'un comptoir de service clientèle où des agents prioritaires assurent la permanence.

À propos d'Air Canada

