Kia Canada Inc. accueille M. Sungwon Kwon, son nouveau président et chef de la direction





MISSISSAUGA, Ontario, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada Inc. est heureux d'accueillir M. Sungwon Kwon à titre de nouveau président et chef de la direction, en poste depuis le 1er août 2019.



M. Kwon assume la direction de Kia Canada après avoir occupé des fonctions au sein du Groupe des Amériques de la Kia Motors Corporation en Corée. En tant que membre de cette organisation depuis 1995. M. Kwon a accumulé beaucoup d'expérience dans tous les aspects des opérations de l'entreprise, et dans de nombreuses régions à travers le monde.

M. Kwon succède à M. Kyle Lee, qui quitte Kia Canada Inc. afin d'assumer ses nouvelles fonctions de président et chef de la direction au siège social de la Kia Motors Central & South America (KMCSA). Au cours du mandat de M. Lee au Canada, Kia est devenue l'une des rares marques de véhicules à enregistrer des hausses des ventes sur douze mois, et la société a continué de démontrer son « pouvoir de surprendre » à plus de consommateurs canadiens.

« Au nom de toute notre organisation et des concessionnaires à travers le pays, je tiens à remercier M. Lee pour ses efforts remarquables et son leadership ici au Canada, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions », a déclaré M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada Inc. Il a ajouté « Kia Canada Inc. est une jeune marque célébrant tout juste sa vingtième année au Canada. Nous avons parcouru beaucoup de chemin au cours des dernières années et sommes heureux d'accueillir M. Kwon au sein de notre équipe. Nous savons que son expérience et son expertise aideront à s'assurer que nos produits répondent aux exigences des consommateurs canadiens. » Après des ventes robustes cet été et un mois d'août exceptionnel, le leadership de M. Kwon arrive à point, alors que nous visons à maintenir notre élan au cours du quatrième trimestre ainsi qu'en 2020. »

Importantes ventes au mois d'août, dominées par la Forte, le Sorento et le Sportage

Kia Canada Inc. a annoncé aujourd'hui un total de 7 640 véhicules vendus au mois d'août, en hausse de 3 % par rapport à la même période en 2018. En août, les ventes ont été dominées par la Forte (1 726 véhicules), le Sorento (1 406 véhicules) et le Sportage (1 336 véhicules), représentant respectivement des hausses de 40,8 %, 15,8 % et 3,9 % sur douze mois. La mois d'août fut également excellent pour les ventes des deux véhicules électriques de Kia, soit la Kia Niro et la Kia Soul, avec 244 unités vendues sans émissions polluantes.

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondé en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 198 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue. Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments, ou électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu près d'un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento et la Stinger. Pour en savoir plus sur l'avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

