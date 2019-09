Nominations au Conseil supérieur de l'éducation





QUÉBEC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Maryse Lassonde, annonce la nomination de 17 nouveaux membres et le renouvellement du mandat de 11 autres membres qui siégeront à l'une des 5 commissions du Conseil ou au Comité du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation. « Je félicite les personnes sélectionnées et les remercie chaleureusement, en mon nom et au nom du Conseil, d'avoir accepté de s'impliquer de façon aussi importante, et ce, à titre bénévole. Leur engagement témoigne de leur intérêt et de leur préoccupation à l'égard de l'éducation au Québec. Je suis convaincue que chacun et chacune contribueront de façon significative aux délibérations du Conseil et viendront enrichir ses travaux », a déclaré la présidente.

Commission de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire

M me Najiah Balladin , parent d'élève

parent d'élève M. Benoit Brosseau , technicien en service de garde, Commission scolaire des Hautes-Rivières

technicien en service de garde, Commission scolaire des Hautes-Rivières M me Hélène Gilbert, directrice d'écoles primaires, Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (renouvellement)

directrice d'écoles primaires, Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (renouvellement) Mme Isabelle Martin , enseignante, Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Commission de l'enseignement secondaire

M. Stéphane Allaire, professeur en pratiques éducatives, Département des sciences de l'éducation, Université du Québec à Chicoutimi (renouvellement)

professeur en pratiques éducatives, Département des sciences de l'éducation, Université du Québec à (renouvellement) M me Marlène Paul, enseignante, école secondaire Kassinu Mamu, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

enseignante, école secondaire Kassinu Mamu, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan M me Anne-Marie Poirier , directrice des services pédagogiques, École Succès Scolaire

directrice des services pédagogiques, École Succès Scolaire M. Michel Turcotte , directeur adjoint, Service des ressources éducatives, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Commission de l'enseignement et de la recherche au collégial

M. Michel Louis Beauchamp , directeur général, Cégep Lionel Groulx

directeur général, Cégep M. Yves Bédard, directeur général, Commission scolaire de Rouyn-Noranda

directeur général, Commission scolaire de M. Christian Bégin, professeur, Université du Québec à Montréal (renouvellement)

professeur, Université du Québec à Montréal (renouvellement) M me Annie Bourgoin , enseignante de français, Cégep de Rivière-du-Loup

enseignante de français, Cégep de Rivière-du-Loup M. Ugo Leblanc , directeur adjoint aux affaires étudiantes et à l'aide à la réussite, Cégep de Rimouski

directeur adjoint aux affaires étudiantes et à l'aide à la réussite, Cégep de M me Chantal Plamondon , enseignante en techniques de physiothérapie, Cégep Marie-Victorin

enseignante en techniques de physiothérapie, Cégep Marie-Victorin M me Emmeraude Tanguay, étudiante en sciences de la nature, Cégep de Baie-Comeau (renouvellement)

étudiante en sciences de la nature, Cégep de (renouvellement) M. François Veillette, enseignant, Département de biologie, Cégep Édouard Montpetit

Commission de l'enseignement et de la recherche universitaires

M. Fréderic Deschenaux, professeur, Université du Québec à Rimouski (renouvellement)

professeur, Université du Québec à (renouvellement) Mme Fanny Gérin-Lajoie, directrice de programmation, d'évaluation et de développement, Fusion Jeunesse (renouvellement)

directrice de programmation, d'évaluation et de développement, Fusion Jeunesse (renouvellement) M. Daniel Guitton , professeur en neurosciences, Faculté de médecine, Université McGill (renouvellement)

professeur en neurosciences, Faculté de médecine, Université McGill (renouvellement) M. Mario Lambert , chargé de cours agrégé, Département de mathématiques, Université de Sherbrooke (renouvellement)

Commission de l'éducation des adultes et de la formation continue

M. Nabil Ajji , conseiller d'orientation, Commission scolaire des Trois-Lacs

conseiller d'orientation, Commission scolaire des Trois-Lacs M me Isabelle Clerc , professeure titulaire, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval (renouvellement)

professeure titulaire, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université (renouvellement) M me Hélène Dubois, consultante (renouvellement)

consultante (renouvellement) M me Julie Marquis , conseillère syndicale, Service de recherche et de condition féminine, Confédération des syndicats nationaux (CSN)

conseillère syndicale, Service de recherche et de condition féminine, Confédération des syndicats nationaux (CSN) M me Hélène St-Laurent , conseillère pédagogique en formation générale des adultes, Commission scolaire des Premières-Seigneuries (renouvellement)

conseillère pédagogique en formation générale des adultes, Commission scolaire des Premières-Seigneuries (renouvellement) Mme Hélène Turmel, enseignante, Centre Saint-Michel, Commission scolaire de la Région-de- Sherbrooke

Comité du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation

M me Margaret Dupuis , directrice, Campus virtuel LEARN

directrice, Campus virtuel LEARN M. Stéphane Villeneuve, professeur en intégration des technologies de l'information et de la communication en éducation, Université du Québec à Montréal

Les membres des commissions et du comité du Conseil sont nommés par ce dernier après consultation des institutions et des organismes intéressés par l'ordre ou le secteur d'enseignement visé. Soulignons toutefois qu'ils n'agissent pas à titre de porte-paroles de leur organisation respective, mais que c'est par l'expression de leur point de vue et leur expertise qu'ils contribuent à ce que les travaux du Conseil tiennent compte de la diversité des perspectives. Leur mandat est d'au plus trois ans et n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois.

